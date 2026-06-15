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Eurosatory 2026 : le salon international de la Défense et de la Sécurité commence ce lundi à Paris

Des expositions, démonstrations et conférences se tiendront à l'édition 2026 de l'Eurosatory. [Kenzo TRIBOUILLARD / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le parc des expositions de Paris Nord Villepinte accueille de ce lundi jusqu'au 19 juin, le mondial de l’industrie de la Défense, Eurosatory. Cette édition sera marquée par une présence renforcée des entreprises ukrainiennes.

«Innovation et coopération : préparer la défense de demain». Tels sont les maîtres-mots de l’édition 2026 du salon international Eurosatory. Cet événement dédié à la défense et à la sécurité mondiale se tient du 15 au 19 juin au parc des expositions de Paris Nord Villepinte, en marge du sommet du G7 à Évian, en Haute-Savoie.  

Tout comme la réunion des dirigeants des grandes puissances mondiales, l’édition 2026 de ce salon se déroule dans un contexte marqué par une situation géopolitique instable. Selon le rapport annuel de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (Sipri) publié le 27 avril dernier, les dépenses militaires mondiales ont atteint près de 2,9 milliards de dollars (2,5 milliards d'euros), ce qui représente une augmentation d'environ 3% par rapport à 2024.

Dans le cadre de son projet de loi finance 2026, la France a annoncé consacrer un budget de 68,4 milliards d’euros à son ministère des Armées afin de se doter de matériel et d’effectifs performants pour défendre son territoire en cas de menace.

Plus de 2.100 exposants

Dans ce sillage, Eurosatory se place depuis 1967 comme un centre stratégique prêt à offrir des solutions «opérationnelles, permettant aux décideurs publics et aux forces d’identifier des technologies immédiatement mobilisables, de comparer les capacités industrielles disponibles à l’échelle mondiale et d’anticiper les évolutions à court, moyen et long terme».

Cette année, plus de 2.100 exposants venus de 65 pays proposeront leurs innovations dans le secteur. En 2026, l’Ukraine entend imposer son expertise en matière de drones avec une présence renforcée. Environ 80 sociétés ont répondu à l'appel contre dix pour l'édition précédente en 2024. Outre leurs drones, leurs systèmes robotisés et leurs missiles de frappe en profondeur, éprouvés durant la guerre contre la Russie seront exposés dès ce lundi.

Les entreprises privées israéliennes, interdites en 2024 en raison du conflit à Gaza, ont été autorisées à exposer «des capacités ou des briques de capacités relatives à la défense sol-air, antimissile et antibalistique», a expliqué à l’AFP, le général Beaudouin, ancien haut responsable de l'Armée de terre française. 

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Avec leur très performant système de défense antimissile «Iron Dome» qui inspire jusqu'aux Etats-Unis, les Israéliens pourront donc promouvoir des capacités «dont on n'a jamais eu autant besoin», a-t-il ajouté.

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