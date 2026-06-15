Canicule : voici les régions qui seront touchées par les fortes chaleurs dès mercredi

Après un pic de chaleur fin mai, la France s'apprête de nouveau à subir des températures excessives avant l'arrivée officielle de l'été. Voici les régions qui seront les plus touchées.

Les fortes chaleurs sont de retour. Après une dizaine de jours marqués par des températures particulièrement fraîches, le beau temps s'installe à nouveau dans l'Hexagone, avant même l'arrivée de l'été. Comme fin mai, ce changement climatique est brutal. Jusqu'à 36 °C sont attendus en France. Cette hausse sera particulièrement observable dès ce mercredi 17 juin.

L'Île-de-France risque de suffoquer. Il existe un risque moyen pour que la capitale se retrouve en vigilance canicule, selon les prévisions de Météo-France. Il devrait faire 26 °C dès le matin pour laisser place à 32 °C dans l'après-midi. La température minimale devrait être de 20 °C.

La région Auvergne-Rhône-Alpes ne devrait pas échapper à ces fortes chaleurs. Du côté de Vichy et d'Aurillac, le coin pourrait être placé en vigilance moyenne canicule. Du côté de Lyon, Montélimar et Gap, cela pourrait être pire. Les météorologues craignent une vigilance élevée canicule. Il devrait faire jusqu'à 34 °C.

Météo France

Jusqu'à 35°C

Le phénomène devrait continuer les prochains jours. Météo-France prévoit une «poursuite du risque de canicule modéré à fort autour des régions parisiennes et lyonnaises jusqu'à samedi». Le seuil des 34 °C à Paris devrait être franchi jeudi. Vichy devrait connaître un degré supplémentaire. Vendredi, il devrait faire 32 °C dans la capitale et entre 27 et 34 °C dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Des orages sont attendus sur le nord-ouest et dans le sud-ouest pour les journées de jeudi, vendredi et samedi.

Météo France

D'autres régions devraient pâtir de ces chaleurs. «À partir de jeudi sur le nord-est, les températures continuent d'augmenter, associées à un risque modéré de début d'épisode caniculaire», ajoute Météo-France.

Ces fortes températures sont dues à une remontée d'air chaud provenant d'Afrique du Nord et de la péninsule Ibérique. La France devra s'habituer à ces vagues de chaleurs qui seront de plus en plus présentes en raison du réchauffement climatique.