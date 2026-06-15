Coupe du monde 2026 : la préparation du premier match du Portugal perturbée par de violents orages

La préparation du premier match du Portugal à la Coupe du monde 2026, mercredi, contre la RD Congo, a été fortement perturbée par de violents orages en Floride.

Une préparation chamboulée. Arrivée, samedi, sur le sol américain, l’équipe du Portugal a vécu des premières heures mouvementées du côté de Palm Beach (Floride), où se situe son camp de base, en raison des conditions météorologiques, a rapporté L’Equipe.

Si quelques joueurs portugais ont pu profiter d’un grand soleil, dimanche, en début de journée, pour se baigner dans l’océan Atlantique, le temps s’est ensuite considérablement dégradé.

Certains membres de la sélection lusitanienne ont dû rester dans leur hôtel à cause de pluies diluviennes puis de violents orages qui ont touché la région occasionnant l’annulation de l’entraînement par mesure de sécurité ainsi que la conférence de presse, les journalistes présents étant invités à quitter les lieux et se mettre à l’abri.

La situation a fini par se calmer et les coéquipiers de Cristiano Ronaldo devrait reprendre le chemin d’entraînement, ce lundi, pour préparer leur premier match à la Coupe du monde 2026, mercredi, contre la RD Congo à Houston. Les hommes de Roberto Martinez affronteront ensuite l’Ouzbékistan (23 juin) et la Colombie (28 juin).