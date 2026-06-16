Fin de la collaboration entre BHV et Shein : quels sont les magasins concernés ?

Le groupe Société des Grands Magasins (SGM) a annoncé ce mardi céder le fonds de commerce du BHV Marais à l’équipe dirigeante du magasin parisien. Cette dernière a décidé de mettre fin au partenariat décrié avec Shein, mais est-ce la fin de cette collaboration dans tous les BHV ?

Attention, tous les BHV ne sont pas concernés par l'arrêt d'un partenariat retentissant avec Shein. La Société des Grands Magasins, qui exploitait le BHV Marais depuis plus de trois ans, a accepté de céder le magasin historique, sur proposition de Karl-Stéphane Cottendin, ancien directeur général du BHV et du groupe SGM, ont annoncé les deux parties ce mardi 16 juin.

Karl-Stéphane Cottendin a quitté son poste pour l’occasion et veut renouer avec la vision d'un grand magasin centré sur la maison (décoration, bricolage...). Un objectif qui ne va pas de paire avec l'arrivée fracassante du géant chinois de la mode Shein au sein du magasin parisien. Mais le BHV Marais n'est pas la seule boutique concernée.

Le BHV Parly 2 dans les Yvelines verra lui aussi la fin de ce partenariat avec Shein.

Karl-Stéphane Cottendin reconnaît sept mois plus tard que «cette expérimentation était une erreur stratégique». Pour lui, Shein aura idéalement quitté le BHV Marais d’ici à Noël.

D'autres BHV continuent à accueillir un corner Shein

À l’inverse, les sept BHV de province, toujours gérés par la SGM, dont cinq (Limoges, Angers, Dijon, Grenoble et Reims) qui ont accueilli dans leurs murs cette année la marque de mode asiatique, vont poursuivre la vente de produits Shein.

En novembre dernier, le Bazar de l’Hôtel de ville avait créé la polémique en devenant le premier magasin physique pérenne aux couleurs de Shein. Pour rappel, la marque est accusée de détruire le commerce français.