Mort d’André Santini : le nouveau maire d’Issy-les-Moulineaux élu ce mardi

Le nouveau maire d’Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) doit être élu ce mardi en conseil municipal. Une élection qui fait suite à la mort d’André Santini, à la tête de la ville depuis 1980, dans la nuit du 31 mai au 1er juin, à l’âge de 85 ans.

Un tournant pour la commune. Dans la nuit du dimanche 31 mai au lundi 1er juin, André Santini, figure du centrisme et de la ville d’Issy-les-Moulineaux, est décédé à l’âge de 85 ans. Alors que sa mort a entraîné une série de réactions, la présidente de l’Assemblée nationale lui rendant d’ailleurs hommage en séance, elle a aussi poussé le conseil municipal de la ville des Hauts-de-Seine à s’organiser.

En effet, comme le stipule l’article L.2122-14 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), le conseil municipal doit élire un nouvel édile dans un délai de quinze jours. Pour que le scrutin puisse avoir lieu, le conseil doit être complet. S’il ne l’est pas, et que des sièges restent vacants, des élections partielles doivent être organisées.

Peu de suspense

Ce mardi, le conseil municipal d’Issy-les-Moulineaux, devrait élire Thierry Lefevre le Premier adjoint d’André Santini, lui aussi membre du parti centriste de l’UDI. Historique de la commune, siégeant au conseil depuis 1983, celui-ci devrait cependant faire face à la candidature de Philippe Knusmann, adjoint chargé de l’urbanisme. Un duel qui aurait suscité quelques vives tensions parmi les élus de la commune.

Sous l’impulsion d’André Santini, Issy-les-Moulineaux s’est profondément transformée. La ville a su attirer plusieurs sièges d’entreprises internationales d’envergure, parmi lesquelles Coca-Cola ou Microsoft, contribuant à en faire un pôle économique majeur de la région.