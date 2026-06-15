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Présidentielle 2027 : un camarade de promotion d’Emmanuel Macron à l’ENA bientôt candidat ?

Député du Haut-Rhin, Olivier Becht a été ministre délégué chargé du Commerce extérieur, entre juillet 2022 et janvier 2024. [Arthur N. Orchard / Hans Lucas via AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le député du Haut-Rhin et ancien ministre Olivier Becht songerait à se présenter à l’élection présidentielle. Après un tour de France, l’ancien camarade de promotion d’Emmanuel Macron à l’ENA n’exclut pas de se lancer dans la course à l’Élysée. 

Un candidat inattendu ? Alors que de plus en plus de personnalités politiques, de tous bords, ont annoncé leur intention de se présenter à la prochaine élection présidentielle, le nom d’Olivier Becht pourrait bientôt s’ajouter cette (longue) liste. 

Selon nos confrères d’ICI Grand-Est, le député du Haut-Rhin, qui siège dans le groupe Ensemble pour la République, souhaiterait monter une équipe de campagne et se lancer dans la course à l’Élysée. Élu en 2017, celui-ci a également occupé le poste de ministre délégué chargé du Commerce extérieur, entre juillet 2022 et janvier 2024, au sein du gouvernement d’Elisabeth Borne. 

S’il a été camarade d’Emmanuel Macron à l’ENA et membre de l’exécutif, Olivier Becht a semblé vouloir garder une forme d’indépendance. «Je n’ai jamais été macroniste, j’ai été élu député trois fois, sans étiquette (…) J'ai toujours tenu à ma liberté. J'étais, et je reste un homme libre. Mon parti politique, c'est la France», a-t-il déclaré.

A la rencontre des Français 

De cette soif de liberté, le député Olivier Becht a lancé, il y a un an, le «Projet France», sorti de terre pour influer sur la prochaine élection présidentielle. Un dispositif qui lui a permis d’engager un tour du territoire pour «aller à la rencontre des Français». «Notre pays est au bout d’un modèle. Partout, j’ai perçu l’expression d’une colère, et plus encore d’une désespérance», a-t-il confié à nos confrères de L’Alsace

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Alors plusieurs candidats sont déjà installés au sein de sa famille politique, entre Gabriel Attal et Edouard Philippe, Olivier Becht se fixe jusqu’à septembre, et la sortie d’un livre, pour partir en campagne ou non.

Politiqueprésidentielle 2027

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