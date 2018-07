Le restaurant « Pont-neuf la frite française » vient d’ouvrir ses portes à Paris

Fraîchement installé dans le 10e arrondissement de la capitale, le restaurant « Pont-neuf la frite française » propose une carte entièrement consacrée à la pomme de terre. On y déguste des barquettes maison, avec des frites dorées à souhait et à tremper dans une sauce homemade.

Réalisées à partir de pommes de terre normandes, les frites du Pont-neuf sont cuisinées le jour même. Elles sont épluchées, lavées et taillées à la main, puis cuites dans de la graisse de bœuf qui lui donne un petit goût, à l'inverse de l'huile végétale neutre. La graisse donne en plus une coloration dorée (à partir de 3,70€ la barquette).

Croustillantes à l'extérieur et moelleuses à l'intérieur, on apprécie tout particulièrement son goût authentique et la générosité de la portion. Pour accompagner ses petits bâtonnets, garantis sans agent conservateur ni produit chimique, la friterie propose une sélection d’accompagnements et de sauces maison.

Classiques ou plus originales, elles sont préparées de manière artisanale à base de produits frais et ça se sent. On retiendra la sauce signature pont-noir, une onctueuse mayonnaise à l'encre de seiche (donc toute noire) qui aiguise le palais avec sa petite touche iodée (0,80 €). Mais les clients pourront aussi opter pour les intemporelles - mayonnaise, andalouse, ketchup, béarnaise - ou les sauces éphémères (1€). Herbes fraîches, piment d’Espelette, champignons, truffes, épices, agrumes, … Elles sont toutes proposées au fil des saisons.

D’autres accompagnements sont également au menu. Parmi eux, un jambon de Paris cuit au torchon (5€), un pastrami de bœuf, des aiguillettes de poulet à la panure fournies par le boucher Olivier Metzger (6€), des croquettes de crevettes grises (7,50 €) ou encore des beignets de poisson façon Fish & Chips à la chair tendre et goûteuse légèrement citronnée. Le tout, à déguster dans un espace tendance qui mêle Terazzo, laiton, inox et verre.

Côté boissons, la maison propose un thé glacé (3,80€), une bière parisienne (Bap Bap), une limonade artisanale au citron vert ou aux fruits de la passion, ou encore une sélection de jus de fruits artisanaux (4,20€) pour faire le plein de vitamines. Et évidemment, à la fin du repas, on ressort en ayant la frite.

Le Pont-Neuf la frite française, 5, rue de la Fidélité (10e).