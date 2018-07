Les 10 meilleures péniches de Paris pour l'été

A l'abordage. Alors que l'été bat son plein, Paris regorge de péniches au cadre bucolique et au décor atypique, idéales pour déguster un apéro entre amis, partager une planche en amoureux ou flâner seul avec un livre. Sélection des meilleurs spots sur l'eau de la capitale.

Le Batofar

Elle se voit de très loin, avec sa couleur rouge et ses lampions qui l'illuminent. Haut lieu de culture urbaine contemporaine, le Batofar est désormais un incontournable pour les Parisiens, en quête d'un coucher de soleil sur les transats de la terrasse (parfaite pour les afterworks) ou d'une soirée électro jusqu'au petit matin. Au programme : des lives et des DJ sets endiablés (électro, hip-hop, dance, techno...)

Infos pratiques : 11 quai François Mauriac 75013, du mardi au samedi (concerts de 19h à 23h, club de 23h30 à 6h).

© Facebook Batofar

Le Petit Bain

Amarrée devant la Bibliothèque nationale de France (BnF), la coque du Petit Bain fait aussi bien restaurant-bar que salle d'exposition et de concert, où l'éclectisme est mis à l'honneur. Avec sa couleur jaune-vert fluo et ses étages en bois, son design intrigue les visiteurs. Qui ne manqueront pas de descendre en fond de cale pour s'en mettre plein les oreilles avec de la musique tendance électro. La terrasse végétale, avec ses baignoires de plantes, saura ravir les adeptes de tapas pour l'apéro.

Infos pratiques : 7 port de la Gare 75013, du lundi au vendredi de 12h à 00h, du samedi au dimanche de 12h à 2h.

© Facebook Petit Bain

La péniche-cinéma

Située au pied de la Cité des Sciences et de l'Industrie, la péniche-cinéma, conçue comme un décor de cinéma au toit ouvrant, est unique en son genre. Son ambition ? Démocratiser le genre du court-métrage, souvent méconnu du grand public. En accès libre, le lieu propose aux curieux de venir buller sur l'eau en assistant à des projections de films, mais aussi à des débats, des ateliers et des événements autour de cinéastes. Et parce qu'il n'est pas question de pop-corn pendant les projections, les amateurs de bons petits plats trouveront leur bonheur dans le restaurant situé sur le pont.

Infos pratiques : 59 boulevard Macdonald 75019, du mardi au mercredi de 12h à 15h, du jeudi au vendredi de 12h à 00h, le samedi de 19h à 00h.

© Facebook La Péniche Cinéma

La Nouvelle Seine

Amarrée près du métro Saint-Michel, la Nouvelle Seine est une péniche bar-restaurant-théâtre. Après avoir profité une vue imprenable sur Notre-Dame-de-Paris illuminée, les visiteurs pourront découvrir au sous-sol des humoristes, performeurs, musiciens et autres artistes se mettre en scène dans une salle de spectacle à taille humaine (115 places). Bar branché et convivial, restaurant à la carte de saison.

Infos pratiques : 2 quai de la Tournelle 75005, du mardi au dimanche de 12h à 14h15 et de 19h à 23h.

© Christine Coquilleau Photographe

Rosa Bonheur-sur-Seine

Tout comme le célèbrissime Rosa Bonheur situé au cœur du parc des Buttes Chaumont, sa petite sœur, Rosa Bonheur-sur-Seine, ne désemplit pas. Depuis maintenant quatre ans, ce bar flottant, situé sur les berges du fleuve à côté du pont Alexandre III, propose des tapas, planches, fromages, fruits frais et rosés à moindre coût. Idéal pour partager un verre entre amis (il y a des baby-foot) ou siroter un cocktail pour un rencard. Un seul défaut, c'est souvent blindé.

Infos pratiques : port des Invalides 75007, du dimanche au mardi de 12h à 22h30, du mercredi au samedi de 12 à 1h30.

© Facebook Rosa Bonheur sur Seine

Le Playtime

Une piscine à ciel ouvert en plein cœur de Paris ? C'est ce que propose le Playtime, une péniche située en face de la Cité de la Mode et du Design. Tout un concept : sa terrasse de 140 places assises, dont de gros fauteuils pour se prélasser, dispose en effet d'une petite piscine, suffisante pour y piquer une tête ou tremper ses pieds un verre à la main. Restaurant flottant, bar branché, décor fleuri : un cadre typique pour un apéro réussi.

Infos pratiques : 34 quai d'Austerlitz 75013, le lundi, jeudi et dimanche de 11h à 2h, le vendredi et samedi de 11h à 5h.

Playtime : une péniche entre amis. La nouvelle attraction des Parisiens en quête d'air frais http://t.co/cffVe4CBNV pic.twitter.com/tvJLzqkX1Y — Télérama Sortir Grand Paris (@TeleramaSortir) 25 juillet 2014

La Balle au Bond

Amarrée au niveau du Pont des Arts, la Balle au Bond ne passe pas inaperçue, avec sa terrasse de 120 m2 et sa vue sur la cathédrale de Notre-Dame. Un lieu privilégié pour les afterworks et les apéritifs dinatoires devant un coucher de soleil sur le Louvre, mais qui propose aussi des concerts, expos et autres programmations artistiques. Brunch le dimanche.

Infos pratiques : port des Saint-Pères 75006, le lundi et mardi de 15h à 20h, du mercredi au jeudi de 12h à 23h, le samedi de 11h30 à 23h, le dimanche de 11h30 à 21h.

© Facebook La Balle au Bond Café

La Dame de Canton

Véritable jonque chinoise qui a traversé les océans avant d'élire domicile sur le quai François Mauriac, la Dame de Canton s'est reconvertie en bar-restaurant. Dotée d'une salle de concert et d'un joli bar avec vue sur la Seine, la péniche dispose d'une terrasse de 300 m2 pour chiller, écouter du bon son ou déguster mojitos et pizzas au feu de bois.

Infos pratiques : port de la gare 75013, du mardi au jeudi de 19h à 00h, le vendredi et samedi de 19h à 00h.

Le River's King

Fort de ses accents contemporains, le River's King offre une des meilleures vues sur la tour Eiffel de la capitale. Idéale pour un apéro ou un dîner romantique, d'autant que des croisières sur le fleuve sont organisées certains soirs. Attention : le lieu d'accostage du River's King n'est pas toujours le même – se référer à leur site internet pour le connaître.

Infos pratiques : en face du 108 avenue du Président Kennedy 75016. Horaires d'ouverture variables.

© Facebook River's King

Monsieur Mouche

Le tout nouveau rooftop dans le vent, Monsieur Mouche, n'est autre que la terrasse attenante à la Compagnie des bateaux mouches. Ouverte il y a quelques mois, elle est considérée comme l'une des plus belles péniches de Paris, avec sa vue sur la Seine et la tour Eiffel. Au menu : cocktails créatifs, casse-croûtes, mais aussi une formule «Cocktails Tour» qui prévoit une balade d'une heure en bateau-mouche.

Infos pratiques : port de la Conférence, pont de l'Alma 75008, du mercredi au vendredi de 18h à 1h, les samedi et dimanche de 15h à 1h.