Gym, Yoga et jardinage au programme de l'été Paris La Défense

Pour sa sixième édition, l’été Paris La Défense se met au vert. Jusqu’au 19 août, le premier quartier d’affaires européen propose de nombreuses activités placées sous le signe de la végétalisation urbaine, du divertissement et de l’art de mieux vivre.

Avec un accent mis sur thématiques environnementales, Paris La Défense invite le public à (re)découvrir le quartier sous un angle nouveau et respectueux de la planète dans ses 3500 m2 d'espace détente, dont 3000 m2 de pelouse.

Les enfants pourront profiter des ateliers créatifs, des activités sportives, comme le ping-pong ou le roller, des tables de jeux Lego Duplo mais aussi s’amuser à construire un dôme géant en lattes de sommiers récupérées.

©Eté Paris La Défense

Pour ceux qui ont la main verte, des bacs potagers à cultiver et un module d’aquaponie ont été installés, ainsi qu'une « Collect’day » pour chiner, customiser, restaurer des objets et éveiller sa conscience green.

D’autres pourront également participer aux cours de gym suédoise, de yoga, se challenger au boulodrome, au baby-foot, ou tout simplement se laisser porter par une programmation musicale éclectique.

Les mercredis et jeudis soir, l’été Paris La Défense accueillera entre autres DJ Prosper, aux influences funk et hip-hop, JÄG, pour un set soul ou encore Agnès Aokky, poète, interprète et DJ au style bien marqué.

©Eté Paris La Défense

Et entre deux activités, les visiteurs pourront opter pour une pause gourmande et rafraichissante dans l’un des cinq food corner bio et se prélasser sur un transat sous les parasols.

Enfin, nouveauté cette année, des soirées Meetic se tiendront tous les jeudis en afterwork de 18h à 22h dans la zone « Rooftop ». L’occasion de faire de nouvelles rencontres extra-networking dans le quartier.

L’été Paris La Défense, jusqu’au 19 aout, La Défense Grande Arche et Esplanade de La Défense, (92).