Le festival du cinéma en plein air de la Villette met la chanson à l'honneur

Le Festival du cinéma en plein air de la Villette revient pour une 28ème édition avec un thème qui fait la part belle à la chanson : « Si on chantait ? ». Jusqu’au 19 août, cinéphiles et les mélomanes sont attendus sur la pelouse verdoyante du parc autour d’une programmation variée et entraînante.

Des comédies musicales avec Les Chansons d’amour de Christophe Honoré, aux reprises à gogo, que ce soit Résiste interprété par Agnès Jaoui ou The River of no return par Marylin Monroe ou encore It’s not Unusual par Tom Jones lui-même, la Villette propose de (re)découvrir en rythme les incontournables du cinéma.

Sous le ciel étoilé, quelques biopics sont également à l’affiche pour se remémorer la fulgurante carrière de Ian Curtis ou encore l’histoire abracadabrante du retour sur scène de Sixto Rodriguez. Le tout, assis tranquillement sur l’herbe ou plus confortablement sur des transats.

Et chaque samedi en première partie de soirée, un court métrage d’un réalisateur ayant sorti en salle son premier long métrage en 2017 est à l'honneur afin de revenir sur ses premiers pas. Enfin, le festival s’achèvera le 19 août avec le film culte de Jacques Demy, Les Parapluies de Cherbourg.

Pour avoir un avant-goût de ce qui attend les spectateurs, le festival de l’Ourcq a concocté des croisières inédites aux saveurs des films à découvrir sur l’écran géant. Au total, dix croisières gourmandes et musicales à bord du bateau Henri IV sont proposées, de 19h30 à 21h, soit juste avant la projection.

Plusieurs séances festives viennent ponctuer l'évènement. A noter que le vendredi 10 août, une balade indienne autour du film Devdas avec l’association Anardan est organisée, ainsi qu’une soirée spéciale consacrée à l’album Discovery des Daft Punk le samedi 18 août.

Festival du cinéma en plein air de la Villette, Prairie du Triangle, La Villette, 211, av. Jean Jaurès (19e).