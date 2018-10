Yann Couvreur et Amaury Guichon s'associent le temps d'un week-end

Les chefs pâtissiers Yann Couvreur et Amaury Guichon associent leur savoir-faire. Les deux experts en dessert seront réunis dès le vendredi 2 novembre dans la boutique du 23 bis rue des Rosiers (Paris 4e) pour trois jours.

Ils doivent concevoir à cette occasion «une fugue mystère» qu'ils réaliseront à quatre mains sous les yeux du public et qui sera à déguster dans la boutique. Les fugues sont des desserts-minute, réalisés sur place et à déguster sur place également. Il s'agit de mets inspirés du monde de la cuisine de Palace où Yann Couvreur a oeuvré avant de se lancer à son compte.

Amaury Guichon quant à lui est réputé pour l'esthétisme de ses créations. «Il sculpte ses créations avec une technicité magistrale» dit de lui Yann Couvreur. Jusqu'à peu, il sévissait dans un grand hôtel à Las Vegas. Le jeune pâtissier franco-suisse dispose surtout d'une communauté de fans impressionnante sur son compte instagram (plus d'un million d'abonnés!) qui apprécient particulièrement ses créations en forme d'horloge.

[compte instagram Amaury Guichon]

Le public français l'a découvert en 2013 dans l'émission Qui sera le prochain grand pâtissier? Son ascension a depuis été fulgurante.

[DR]

En plus de la fugue mystère, les desserts «cylindre» et «anneau de praline» seront disponible. Et, cerise sur le gâteau, un euro sera reversé pour chaque vente à l'association Tout le monde contre le cancer que soutient Yann Couvreur.

