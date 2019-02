Avec Speed Duel : le jeu de carte Yu-Gi-Oh! révise ses règles pour le grand public

Avec ses decks de 20 cartes prêtes à jouer et ses règles simplifiées, le jeu de cartes à collecitonner Yu-Gi-Oh! entend séduire les joueurs, dès 6 ans, et titille la fibre nostalgiques des anciens.

La franchise de Konami, dont 25 milliards de cartes ont été vendues depuis 1999 et la 1ère édition du JCC, s'offre pour ses 20 ans une refonte bienvenue. Imaginée sur les bases du jeu mobile à succès Yu-Gi-Oh! Duel Links, téléchargé plus de 80 millions de fois en deux ans, cette version Speed Duel est pensée pour des parties rapides. L'idée étant d'initier les nouveaux venus, mais aussi de fédérer les joueurs pressés, qui n'ont plus le temps de construire des decks élaborés.

Speed Duel revient d'ailleurs aux sources du manga d'origine (1996) de Kazuki Takahashi, et l'on retrouve six decks de base construits autour des personnages emblématiques de la séries. Ainsi, Yami Yugi, Shizu Ishtar et Maximillien Pegasus pourront chacun affronter leurs alter ego Seto Kaiba, Mai Valentine et Joey Wheeler. Derrière chaque protagoniste se cache un set de 20 cartes, prêtes à être utilisées pour une partie.

Si les cartes monstres, magie et pièges sont toujours de la partie, Speed Duel ajoute des cartes «compétence», pour incarner l'un des six héros précités. Chacun s'offrant un atout spécial lorsqu'il est invoqué pour renverser le cours d'une joute à son avantage. Pour rendre les parties plus rapides à jouer, cette nouvelle édition demande aux joueurs de mettre en jeu 4.000 points de vie (contre 8.000 pour une partie classique) et les decks peuvent eux aussi varier entre 20 et 30 cartes (jusqu'à 60 pour l'édition originale). Enfin, le tapis de jeu ne laisse de la place que pour utiliser trois monstres en même temps, contre cinq pour le mode normal.

En somme, Yu-Gi-Oh Speed Duel allège certains aspect du jeu original. Surtout, Konami applique ici les règles de son jeu mobile Duel Links devenu très lucratif auprès des joueurs. Les mobinautes qui n'auraient d'ailleurs pas encore d'adversaires proches de chez eux, peuvent utiliser l'application pour intégrer les nouvelles règles et s'entraîner. A l'essai, les deux s'avèrent très complémentaires et l'ajout de Speed Duel au JCC physique assure des parties agréables, durant environ 10 à 20 minutes.

L'année 2019 marquera également l'arrivée d'un nouveau jeu vidéo pensé pour la Switch et son écran tactile. Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist - Link Evolution sera lancé dans le courant de l'année sur la console hybride de Nintendo. Celle-ci devrait offrir une version évoluée du titre original, sorti en 2015 sur PS4, Xbox One et PC.