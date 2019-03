Le printemps approche et avec lui une folle envie de profiter du soleil et de la nature. Cependant, les week-ends passent vite ! Entre se reposer et enchaîner sur la routine du quotidien, il n’est pas facile de prendre du temps pour soi. Pour vous aider à organiser vos week-end, voici quelques activités idéales desquelles profiter au printemps.

La balade en vélo électrique

La balade à vélo est plébiscitée dès lors que les beaux jours arrivent, en ville comme à la campagne. Pourquoi ne pas monter sur votre vélo électrique pour aller découvrir les trésors de votre commune et ses alentours ? De nombreuses pistes cyclables vous permettent de rejoindre les points de vue que vous ne connaîtriez pas encore autour des lacs, rivières, châteaux ou encore forêts. L’avantage du vélo électrique, c’est qu’il vous permet de parcourir un grand nombre de kilomètres sans vous fatiguer. Ici, le paysage est à l’honneur !

Choisissez le vôtre en fonction de vos impératifs : vélo électrique spécial randonnée, vélo léger, vélo électrique de ville… Si vous possédez déjà un vélo traditionnel, un tandem ou un triporteur pour voyager avec les enfants, sachez que des kits électriques peuvent y être intégrés de sorte de vous balader en famille sans effort.

La pêche

La pêche vous permet de vous recentrer sur vous-même en pleine nature, de vous adonner à votre passion ou encore de profiter d’un moment de partage avec votre conjoint(e), vos amis ou vos enfants (aptes généralement dès 5 à 6 ans). Au printemps, il fait relativement beau et les jours fériés sont également plus nombreux, vous pouvez donc même envisager un week-end pêche au cours duquel vous dégusterez vos prises !

Généralement, le printemps est propice pour la pêche dans les eaux closes. Choisissez un spot si possible bien ensoleillé et n’oubliez pas de vérifier les températures annoncées avant de choisir votre spot : les poissons réagissent en fonction de la température de l’eau.

La randonnée pédestre

En hiver ou en été, les conditions météorologiques sont souvent difficilement supportables pour réaliser d’agréables randonnées pédestres . Pourquoi ne pas profiter des nouveaux beaux jours pour aller vous balader ? Cette activité est idéale seul(e) tout comme en famille ou avec des amis.

Tout ce qu’il vous faudra, c’est de bonnes chaussures de sport, éventuellement un imperméable et surtout de l’eau et un peu de nourriture. Si vous partez avec des enfants, il peut être judicieux de prévoir un itinéraire alternatif dans le cas où le circuit initial s’avère trop long pour eux. Un dernier conseil pour votre randonnée pédestre ? Repérez à l’avance les points d’intérêt sur votre route et prévoyez du temps pour des activités alternatives : baignade, cueillette en forêt...

Alors, quelle activité allez-vous choisir d’effectuer ce printemps ? Vous avez l’embarras du choix.