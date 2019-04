L'escape game qui repousse les frontières et plonge les participants pendant deux jours en forêt

Véritable phénomène, les escape games rivalisent d’imagination. Parmi les nouveaux venus sur ce marché créatif, Escape Forest sort du cadre. Implanté dans l’Oise, à une heure de Paris, il propose un escape game de 20 heures en pleine nature.

S’inspirant aussi bien de Koh Lanta que des aventures d’Indiana Jones, le concept lancé en avril 2018 a entamé sa deuxième saison. Non pas dans une salle aux décors sophistiqués, comme le veut la tradition, mais en pleine nature. Sur quatre hectares de bois situés sur la commune de Rosoy-en-Multien, les joueurs ont 20 heures pour trouver un trésor perdu.

Repousser les frontières du genre

Dans ce scénario élaboré par deux trentenaires et étoffé cette année, les groupes d’aventuriers, de 4 à 30 personnes, affronteront d’abord un parcours du combattant avant de rejoindre leur campement. Car plus qu’une simple session de quelques heures, cet escape game a pour objectif de leur faire vivre une aventure au long court bien réelle entre énigmes, enquêtes et nuit sous la tente ou dans un refuge en bois.

Une fois sur place, toujours relié à un animateur par talkie-walkie, ils devront comme pour un escape game classique récolter des indices, résoudre des énigmes et réussir des épreuves de logique et d’adresse « dans l’esprit de Ford Boyard » précise Axelle Zandvliet, co-créatrice d’Escape Forest.

En immersion pendant 20 heures

Le soir venu, c’est autour d’un feu de camp, allumé par ses soins, que l’équipe d’aventuriers préparera son dîner, parachuté quelque part en forêt et qu'ils devront trouver, avant de rassembler d’ultimes indices et de passer la nuit à l’abri au coeur de la forêt.

Le lendemain, après un petit déjeuner lui aussi pris en extérieur, une dernière étape les attend avec à la clef, la découverte d’un site étonnant dans l’esprit d’Indiana Jones spécialement conçu pour cette aventure. Avec ce concept, Escape Forest revisite les codes du genre tout en repoussant ses limites en offrant une immersion totale. Il surfe aussi sur une autre tendance émergeante «la digitale détox» puisque les participants sont invités à laisser leur portable en début de session.

Pour participer à cette nouvelle approche de l’escape game, il faudra compter au minimum 149 euros par personne. Proposée à partir de 14 ans, l'expérience ne nécessite pas d’être sportif bien qu’il faille être en bonne condition physique. Le site est ouvert jusqu’à mi-novembre.