Star Wars : l'exposition «Les fans contre-attaquent» prolongée jusqu'au 4 mai, le Star Wars Day

Une immersion intergalactique. Pour le plus grand plaisir des amateurs de la saga culte Star Wars, l’espace expo Lafayette-Drouot (9e), présente depuis le 14 décembre l’exposition «Les fans contre-attaquent», la plus grande collection privée d’Europe dédiée à l’univers de George Lucas. Elle s'achève le 4 mai, pour le désormais très officiel «May The Fourth», autrement appelé Star Wars Day.

Rassemblée par le grand fan et collectionneur espagnol Daniel Prada, «Les fans contre-attaquent» - élue meilleure exposition de l'année en Espagne par un jury d'internautes - comprend pas moins de 600 pièces, dont certaines uniques au monde.

Plus grande collection privée d'Europe

Parmi les pièces les plus emblématiques, le public peut admirer un Rancor de quatre mètres de haut, le podracer Anakin Skywalker, un droïde de reconnaissance, Han Solo congelé dans la carbonite à taille réelle, le pont de commandement de l'étoile de la mort, mais aussi un Jabba le Hutt de 5 mètres de long.

Au sein d'une scénographie immersive, on y découvre également des sculptures articulées, des costumes originaux, des pièces en éditions limitées (casques, sabres lasers, ...), ou encore des maquettes de vaisseaux spatiales. Pour les plus nostalgiques, des éditions originales des comics de la première trilogie (1977-1981-1983), des jeux video vintage, et des figurines certifiées viennent également se glisser dans le parcours.

©DR

Une exposition conçue par un fan pour des fans

Si c'est à l'adolescence que l'univers Star Wars le séduit définitivement, Daniel Prada commence à collectionner des objets de science-fiction et de toutes sortes dès son enfance. Tout a commencé à l'âge de 8 ans. Alors qu'il devait rester éveillé toute la nuit pour un test médical, ses parents ont décidé de l'emmener dans un magasin de video à la recherche de films qui l'empêcheraient de dormir.

Son choix s'est tourné vers la trilogie Star Wars. Quelques jours plus tard, ses parents lui ont offert ses deux premières figurines de collection (présentes dans l'exposition), et sa passion ne l'a plus jamais quittée. Depuis 1986, il n'a cessé de rassembler des pièces uniques, fabriquées par des fans, artisans, et créateurs de génie en provenance des quatre coins du monde.

©DR

des animations tout au long de l'événement

Des ateliers, des concours de cosplay, des conférences et animations en tous genres sont venus rythmer l'évènement pour plonger petits et grands au cœur de la saga.

©DR

Les fans contre-attaquent, jusqu’au 4 mai, Espace expo Lafayette-Drouot (9e).