Donel Jack’sman donne les dernières dates parisiennes d’«Ensemble», un show drôle et intelligent

L’humoriste Donel Jack’sman joue, jusqu’à fin mars, son nouveau one man show «Ensemble» à la Comédie de Paris. Un spectacle fédérateur, intelligent et terriblement drôle.

C’est sans son maillot des Chicago Bulls que Donel Jack’sman arpente actuellement la scène de la Comédie de Paris. Un show qui rassemble - à coups d’analyse, d’anecdotes et de vannes bien senties -, né dans la foulée de son précédent spectacle «On ne se connait pas, on ne se juge pas». Il faut dire que l’humoriste, qui a fait l’objet d’insultes racistes lors d’une représentation à Nice en décembre 2018, a senti le besoin de remonter rapidement sur scène pour prôner le vivre ensemble. Et il le fait avec à propos et un humour décapant.

Un stand-up plein d'esprit

Point de départ de son nouveau spectacle, cette attaque raciste le conduit à s’interroger sur la bêtise humaine, les réseaux sociaux ou encore le droit de vote : «Je refuse de voter avec des gens qui pensent que Michael Jackson et Tupac ne sont pas morts, mais cachés avec Casimir par le FBI, sur une île déserte», lâche-t-il. Et de poursuivre avec les soutiens qu’il a reçu en haut lieu, du coup de fil d’Emmanuel Macron à celui de Christophe Castaner : «quand le premier flic de France te soutient, moi j’ai compris, toi je t’ai à l’œil».

Jamais rageur, toujours pertinent doté d’un sens de l’humour à toute épreuve, Donel Jack’sman fustige avec esprit et une drôlerie absolue le racisme et les clichés, donne sa vision de la société - du mouvement des gilets jaunes au sexisme - et signe un stand-up fédérateur qui fait du bien.

«Ensemble», les 13, 14, 20 et 28 mars à la Comédie de Paris, Paris. Et en tournée à Angers le 27 Mars, Lille le 02 Avril, Metz le 03 avril, Marseille le 08 Avril, Cannes le 9 avril.