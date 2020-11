Les forêts accessibles dans un rayon de 20 km autour de Paris

A partir ce samedi 28 novembre, les promenades et activités sportives seront de nouveau autorisées dans un rayon de 20 km autour de Paris pendant 3 heures. De nouvelles mesures qui donnent la possibilité de pousser un peu plus loin les limites de sa zone de balade et d’aller randonner au cœur des forêts franciliennes.

Et elles sont nombreuses. Les forêts couvrent en effet près de 25 % du territoire francilien. Si depuis Paris, le rayon de 20 km restreint encore les déplacements, rendant impossible l’accès aux plus connues d’entre elles comme les forêts de Fontainebleau ou Rambouillet, plusieurs domaines forestiers plus proches de la Capitale réserveront de belles balades à faire à pied ou à vélo sans risquer une amende. Du nord au sud et d'est en ouest, tour des sentiers à emprunter en Ile-de-France.

Au sud-ouest : La forêt de Saint-Germain-en-Laye à vélo

Très prisée des rois de France, de François Ier à Louis XIV en passant par Henri IV, la forêt domaniale de Saint-Germain-en-Laye s’étend sur 3 540 hectares, mêlant grands espaces et sites historiques. Avec ses 54 kilomètres de sentiers balisés et ses trois pistes cyclables, elle offre un terrain de jeu XXL aux promeneurs. L’occasion d’enfourcher son vélo pour une balade dans le « poumon vert » des Yvelines entre sous-bois, pistes cyclables et escales historiques, du Château de Saint-Germain-en-Laye au Château du Val en passant par la Mare aux Canes. Des itinéraires cyclables ou pédestres à découvrir sur le site Saint Germain Boucle de Seine tourisme qui suggère, en prime, de belles virées aux alentours sur les pas des impressionnistes.

Au nord : le château de la chasse de la forêt de Montmorency

Situé au nord d’Enghien-les-Bains, dans le Val d’Oise, la forêt domaniale de Montmorency accueille près de 5 millions de visiteurs par an. Ponctuée de nombreux sites historiques, d’étangs et belvédères, cette ancienne forêt de chasse royale réserve de nombreux sentiers de randonnées à découvrir à pied ou à vélo. Parmi les sites incontournables, la forêt abrite un ancien pavillon de chasse inscrit au patrimoine historique depuis 1933 : le château de la Chasse. L’application Val d’Oise My Balade propose de découvrir cet édifice situé au bord d’un étang en pleine forêt ainsi qu’une quinzaine de points d’intérêt (vestige de la première guerre mondiale, arbre remarquable …) au cours d’une balade audio guidée d’une heure, entre anecdotes historiques, extraits d’œuvres littéraires, de La Fontaine à Baudelaire, mais aussi musique classique et ambiance de guinguette.

A sud-ouest : balade au fil de l'eau dans la forêt de meudon

Située à seulement 5 kilomètres de la Capitale, la forêt domaniale de Meudon est la forêt la plus proche de Paris. Plus grand massif forestier des Hauts-de-Seine, cet espace verdoyant de 1 100 hectares et ses étangs, qui font sa réputation, offre la promesse d’une belle balade au fil de l’eau. Parmi les itinéraires conseillés, la balade des « trois étangs » entremêle virée en forêt, déambulation aux abords des étangs de Villebon, Meudon et Chalais et découvertes astronomiques. Ce circuit de 13 kilomètres passe par l’Observatoire de Meudon, ancien château de Louis XIV, dont les terrasses offrent une superbe vue sur Paris et sa région et dont les jardins ont été aménagés par Le Nôtre.

A l'est : les forêts de Notre-Dame et Grosbois et leurs arbres centenaires

Pour se laisser surprendre par des arbres remarquables plus que centenaire, cap à l’est, direction la forêt de Notre-Dame et le Bois de Grosbois. Situés à cheval sur le Val de Marne et la Seine et Marne, ces deux domaines forestiers accolés l’un à l’autre forment avec la forêt de Lagrange l’un des plus grands domaines forestiers de l’est parisien, surnommé « l’Arc boisé ». Au fil des allées du bois de Notre-Dame, qui au moyen-âge appartenait à Notre-Dame de Paris, et dont les arbres ont servi à la construction de sa charpente, égrène ses chênes majestueux. Plus au sud, le domaine de Grosbois abrite lui aussi un chêne remarquable de près de deux mètres de diamètre, et réservera en prime une balade patrimoniale. Le château de Grosbois se trouvant à sa lisière.

Au sud : balade entre Forêt et viaduc en Essonne

Depuis la commune de Bures-sur-Yvette, le département de l’Essonne réserve lui aussi de belles surprises. Preuve en est avec le viaduc des Fauvettes auquel on accède entre bois et champs. Cet ancien viaduc ferroviaire construit en 1913 pour permettre de relier Paris à Chartres ne sera jamais achevé, mais il offre aujourd’hui une vue spectaculaire sur la vallée de l’Yvette. Long de 221 mètres et haut de 34 mètres, il serait même qualifié de « plus belle falaise d’Ile-de-France » et est accessible aussi bien par le bas que par le haut. Le site Helloways, spécialiste des randonnées 100 % nature accessibles sans voiture, lui a d’ailleurs consacré un itinéraire.