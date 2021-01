Barilla lance des playlists qui durent le temps de la cuisson des pâtes

Pour remplacer le minuteur à la sonnerie stridente plus qu'énervante, Barilla a trouvé une alternative beaucoup plus fun. La marque de pâtes italienne a lancé une série de playlists sur Spotify, dont les durées correspondent aux temps de cuisson des pâtes.

Ces huit playlists ont été élaborées pour quatre type de pâtes différentes. Pour les spaghettis, elles durent exactement 9 minutes. C'est 10 minutes pour les linguines et 11 minutes pour les pennes et les fusilis. De quoi ne plus jamais rater leur cuisson, sur laquelle les Italiens ne plaisantent pas. A noter qu'un abonnement Spotify premium est nécessaire, sinon des publicités s'insèrent entre les titres.

Hip-hop, pop, classiques de la chanson... Chaque playlist, aux noms assez explicites (Mixtape Spaghetti, Best Song Penne...) a son propre genre. On y retrouve des artistes italiens bien sûr, mais également des stars internationales, tels Dua Lipa, Jay-Z, Harry Styles, Shawn Mendes, les Beatles ou encore les Beach Boys.

Barilla et Publicis Italia, l'agence de communication avec qui l'entreprise a imaginé cette opération marketing, ont pensé à tout. Avant la dernière chanson de chaque playlist, une voix indique en italien : «Hey, tu es en train d’écouter la "playlist timer". Contrôle tes pâtes. Après ce dernier morceau, elles seront prêtes. Bon appétit !» Un rappel à-propos si jamais vous étiez en train de vous déhancher au son de la musique...