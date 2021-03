Probablement endormi, un morse arctique dérive jusqu'en Irlande

Lors d'une balade sur la côte irlandaise, Alan Houlihan et sa fille de cinq ans ont fait une drôle de découverte : un morse.

«Sa taille était très impressionnante. Il était aussi grand qu'un gros taureau», a rapporté Alan Houlihan au journal irlandais Independant.ie, ce 14 mars.

Les morses sont extrêmement rares en Irlande. Selon l'organisme Irish Whale and Dolphin Group (IWDG), dédié à l'observation et à la protection des baleines et des dauphins, il s'agit seulement du troisième morse de ce type à atteindre la côte irlandaise. Les deux dernières découvertes remontaient à 1999 et 2004.

Au moins 2.000 kilomètres parcourus

Les scientifiques supposent que l'animal se serait endormi sur un morceau de banquise. Il aurait ainsi dérivé à travers l'océan Atlantique, depuis l'Arctique jusque l'île de Valentia, en Irlande, où il a été découvert. Le voyage représente plus de 2.000 kilomètres.

Actuellement, le morse se repose en Irlande. Il rentrera ensuite dans son pays d'origine. Pour l'IWDG, qui a mené quelques observations, il s'agit d'un spécimen adulte.

Son sexe n'a pas encore été identifié. Mais Muireann, la petite fille d'Alan Houlihan, a tout prévu : le morse s'appellera Isabelle si c'est une femelle, et Cian si c'est un mâle.