Chalumeau, hachoir, marteau... les techniques insolites d'un coiffeur pakistanais

Le savoir-faire de ce professionnel connaît un vif succès. Dans un salon de coiffure situé à Lahore, au Pakistan, il est possible de s'offrir une belle coupe réalisée à l'aide d'outils pour le moins insolites.

En effet, le coiffeur Ali Abbas coupe les cheveux de ses clients à l’aide d’un hachoir, d'un marteau ou encore d'une planche à découper. Il désépaissit également les crinières avec des débris de verre et met le feu aux cheveux grâce à un chalumeau pour leur donner du volume.

«les clients avaient très peur au début»

«Je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose de différent pour attirer plus de clients», a raconté auprès de l'AFP le spécialiste, originaire d'un petit village pauvre de la province centrale du Pendjab. «Au début, j'ai essayé sur des cheveux artificiels, puis après m'être entraîné pendant quelque temps, j'ai essayé sur un client et il a beaucoup aimé.»

Après cette première expérience, en 2016, Ali Abbas a réussi à convaincre d'autres habitants. Très vite, sa réputation s'est étendue, et bien au-delà de Lahore. Certains n'hésitent pas à venir d'aussi loin que l'Allemagne pour découvrir son salon, qui accueille une large clientèle de femmes. «Il y a eu une bonne réponse de mes clients, qui avaient très peur au début», a-t-il souligné.

environ 20 euros la coupe

Côté prix, pour une coupe originale, il faut payer 2.000 roupies, soit environ 20 euros, et 1.000 roupies (un peu plus de 10 euros) pour une coupe plus classique, au ciseau. «Je me sens complètement relax et à l'aise», a assuré un client.

«Je me suis fait couper les cheveux trois fois dans ce salon», a déclaré une autre cliente, avant d'affirmer qu'après une coupe au hachoir, ses cheveux poussent plus vite.