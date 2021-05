Un chat saute du 5ème étage pour échapper à un incendie et s’en sort indemne

Dans l'après midi de ce jeudi 13 mai, un chat de couleur noire a sauté du cinquième étage d'un immeuble en feu. Il s'en est sorti sans une égratignure.

Ce sont les sapeurs-pompiers de Chicago qui ont partagé la séquence via leur compte Twitter. Ils avaient répondu à un appel qui signalait l’incendie déclaré dans un immeuble situé dans une rue de la ville.

Sur la vidéo, on peut voir le bâtiment incendié dont les vitres des appartements ont éclaté et par lesquelles s’échappent d’importantes fumées. On distingue ensuite le chat noir qui se tient perché devant l’une des fenêtres.

Après quelques secondes, le petit félin semble évaluer sa chute, puis décide de se lancer et effectue un saut de plusieurs mètres, avant d’atterrir sur une petite parcelle de pelouse.

Nine lives for a cat that jumped from fire at 65th and Lowe. Cat hit grass bounced and walked away! pic.twitter.com/LRBsjMta2Z

— Chicago Fire Media (@CFDMedia) May 13, 2021