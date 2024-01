Chat, Chien... Quelles sont les règles pour voyager à l'étranger avec son animal de compagnie ?

De nombreux maîtres d'animaux de compagnie souhaitent partir en vacances avec leur chien ou leur chat. Certaines règles sont à respecter pour que votre animal soit accepté à l'étranger.

Vous pouvez déjà préparer votre départ au soleil avec votre animal de compagnie cet été. Au moment de prévoir les vacances, de nombreux propriétaires de chats et de chiens se retrouvent face à un dilemme : «Qu'est ce qu'on va faire de lui ?». Si vous ne trouvez personne pour le garder ou que vous souhaitez partir avec votre animal, il y a certaines conditions qui doivent être respectées pour pouvoir passer la frontière.

Si vous comptez voyager au sein de l'Union européenne vous devez : avoir un animal identifié par puce électronique (l'identification par tatouage reste admise si le tatouage a été fait avant le 3 juillet 2011 et s'il reste lisible). Vous devez fournir son passeport européen d'identification établi par un vétérinaire.

Votre animal doit être vacciné contre la rage. Le vaccin antirabique n'est possible qu'à partir de douze semaines (trois mois) et prend effet au moins vingt-et-un jours (trois semaines) plus tard. Il doit faire l'objet d'un rappel annuel. La vaccination doit être réalisée après l'identification pour être reconnue valable.

la grande-bretagne demande des garanties supplémentaires

Si vous souhaitez partir en Grande-Bretagne, il faudra remplir les mêmes conditions, mais il faudra aussi que votre chien soit vermifugé contre les vers échinocoques (parasite intestinal). Le traitement doit être effectué au plus tôt 120 heures et au plus tard 24 heures avant la date d'entrée prévue sur le territoire de l'État concerné. Pour prendre l'avion ou le train avec votre animal de compagnie, le Service Public, vous conseille de vous renseigner à l'avance sur les conditions de transport des animaux pratiquées par la compagnie aérienne ou ferroviaire avec laquelle vous envisagez de voyager.

Pensez aussi à voir avec l'hôtel, le camping ou la maison que vous louez pour être sûr que les animaux de compagnie sont acceptés. Si toutes ces conditions sont remplies, vous pouvez partir l'esprit léger avec votre chien ou votre chat dans vos bagages. À votre retour en France, vous n'avez pas de formalité particulière à accomplir.