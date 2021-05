Vidéo : une violente bagarre éclate dans le hall d’un aéroport, 3 blessés graves et 17 arrestations

Vendredi dernier, l’aéroport de Londres-Luton a été le théâtre d’une bagarre ahurissante dans un hall d’embarquement.

Les circonstances de cet excès de violence demeurent floues. Selon TMZ, un passager a insulté une femme, pour des raisons inconnues, provoquant la fureur de l’homme qui l’accompagnait. Celui-ci a alors jeté une bouteille sur le passager qui l'avait insulté, provoquant la bagarre générale.

Sur une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, on aperçoit un groupe de plusieurs hommes se battant au milieu des passagers, à coups de bagages. Ce, sous les cris et les regards médusés des témoins. L’un des bagarreurs va même jusqu’à monter sur les sièges pour asséner des coups plus facilement. En toute fin de vidéo, plusieurs hommes encerclent une personne et le passent à tabac.

I gather @StansaidAirport is mightily jealous of upmarket alternative Luton right now pic.twitter.com/sw9Afi9dwD — starflyergold (@starflyergold) May 15, 2021

Si la scène n’a duré que quelques minutes, elle a été d’une violence inouïe. Et pour cause : quatre personnes ont été blessées, dont trois grièvement. Elles ont dû être conduites à l’hôpital.

Les forces de l’ordre ont par ailleurs arrêté 17 personnes, âgées de 20 à 55 ans. 11 d’entre elles ont été inculpées pour troubles violents et seront jugées prochainement, rapporte la BBC. Les 6 autres individus ont été libérés sans poursuites.

«Choqué et attristé», un porte-parole de l’aéroport a condamné fermement ces violences. «Nous adoptons une approche de tolérance zéro à l’égard de la violence et continuons d’aider la police», a-t-il précisé, présentant ses excuses aux passagers présents ce jour-là.