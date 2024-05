Turbulences mortelles lors d'un vol Londres-Singapour : 20 personnes en soins intensifs à Bangkok

Vingt personnes ayant voyagé à bord du vol de Singapore Airlines qui a connu des turbulences avant un atterrissage d’urgence à Bangkok mardi, se trouvent en soins intensifs dans des hôpitaux de la capitale thaïlandaise, ont annoncé mercredi les établissementsde santé.

Les patients originaires d’Australie, de Grande-Bretagne, de Hong Kong, de Malaisie, de Nouvelle-Zélande, de Singapour et des Philippines se trouvaient dans les unités de soins intensifs des hôpitaux Samitivej Srinakarin et Samitivej Sukhumvit, a indiqué un porte-parole du groupe hospitalier à l’AFP.

Le vol SQ321 de Singapore Airlines, qui transportait 211 passagers et 18 membres d’équipage, a subi des turbulences extrêmes et soudaines à 11.000 mètres au-dessus de la Birmanie dix heures après son décollage, s’élevant soudainement et plongeant à plusieurs reprises.

Images have emerged from inside SQ321 after hitting severe turbulence while enroute to Singapore, killing one passenger. https://t.co/sPhFfVr1Tb pic.twitter.com/IngvtijtAD — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) May 21, 2024

L'appareil s'est alors dérouté vers Bangkok et a atterri à 15h45, heure locale (10h45 à Paris), à l’aéroport Suvarnabhumi, où des ambulances se sont précipitées vers l’avion, sirènes hurlantes et gyrophares allumés.

Boeing est secoué par des crises multiples

«A 15h35, l’aéroport a reçu un appel de détresse du vol de Singapore Airlines indiquant qu’il y avait des passagers à bord blessés par les turbulences et demandant un atterrissage d’urgence», a annoncé l’aéroport international de Bangkok dans un communiqué.

Un passager de nationalité britannique âgé de 73 ans est décédé à bord de l’avion qui effectuait la liaison Londres-Singapour et 104 autres personnes qui se trouvaient à bord ont été blessées. Mercredi, 131 passagers et 12 membres d’équipage, soit une majorité des personnes présentes dans l’avion, ont finalement pu se poser à Singapour via un autre vol.

Singapore Airlines «est vraiment désolée pour l’expérience traumatisante» vécue par les personnes à bord, a déclaré le PDG de la compagnie Goh Choon Phong. «Je tiens à exprimer mes plus sincères condoléances à la famille et aux proches de la personne décédée», a-t-il dit dans un message vidéo mercredi.

Le géant américain de l’aviation, Boeing, est secoué par des crises multiples liées à des problèmes de production et de contrôle qualité. Il s’agit du dernier incident en date impliquant un avion Boeing, après l’explosion d’un panneau de fuselage d’un 737 MAX d’Alaska Airlines, en janvier, et deux crashs mortels en 2018 et 2019.