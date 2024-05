Turbulences aériennes : ces nouvelles règles en matière de sécurité mises en place par Singapour Airlines

Alors qu'un passager a perdu la vie dans un avion secoué par des turbulences et que des dizaines de voyageurs ont été blessés lors du même vol, la compagnie aérienne Singapore Airlines a annoncé des changements à venir, modifiant au moins le tracé d'un de ses itinéraires.

Une réaction rapide. La compagnie aérienne Singapore Airlines a modifié sa politique en matière d'affichage des ceintures de sécurité en vol et a modifié au moins un itinéraire de vol après qu'un incident de turbulence survenu cette semaine a tué une personne et en a hospitalisé des dizaines d'autres, d'après les données de vol et l’entreprise de transports.

Plus précisément, dans un communiqué transmis à Channel News Asia, une chaîne de télévision singapourienne, la compagnie aérienne a expliqué que les boissons chaudes et les repas ne seront plus servis dès lors que le symbole lumineux indiquant l’obligation du port de la ceinture sera allumé. Ainsi, tout les passagers, y compris les membres d'équipage devront respecter la consigne et rester assis. «SIA continuera à revoir ses procédures, car la sécurité de ses passagers et de son équipage est de la plus haute importance», a-t-elle expliqué.

Des passagers projetés au plafond

Questionnée par Reuters sur d’autres modalités, la compagnie de transport aérien n’a pas donné suite à ces sollicitations. Mardi 21 mai, le vol SQ321, qui ralliait Londres (Angleterre) à la cité-état de Singapour, s’est dérouté vers un atterrissage d’urgence. À bord du Boeing 777-300ER, 211 passagers et membres d’équipage ont été secoués ; et ce jusqu’au plafond de l’appareil pour certains, en témoignent les diverses images de l’incident qui ont circulé sur les réseaux sociaux.

Depuis l’incident, la liaison quotidienne Londres-Singapour SQ321 a réalisé deux vols. Elle n'a pas survolé la partie de la Birmanie où les turbulences s’étaient produites environ trois heures avant l'atterrissage prévu le jour de l'incident.

Pas de panique : selon les données de suivi, la durée du vol reste sensiblement similaire. D’après les données de suivi des vols recensées par FlightRadar 24, les avions ont cette-fois-ci survolé le golfe du Bengale et la mer d'Andaman.