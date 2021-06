Strasbourg : ivre, il gare sa voiture dans une fontaine publique

Dans la nuit du jeudi 24 juin, la police municipale de Strasbourg a découvert deux personnes qui dormaient dans une voiture stationnée en plein milieu d’une fontaine du campus de l’Esplanade. En état d’ébriété, le conducteur a été placé en garde à vue.

C’est une découverte originale qu’ont faite les agents municipaux à 3h45 précisément. Dans la voiture blanche, les deux personnes installées ne semblaient pas très conscientes. Et pour cause, les deux avaient passé une soirée un peu trop arrosée et n’ont pas pu résister à l’appel du sommeil. Complètement ivre, le conducteur de 24 ans a tout de même été interpellé puis placé en garde à vue, d'après France 3.

C’est au petit matin seulement que le véhicule a été retiré de la fontaine. Mais avant ça, les riverains qui passaient à côté, ont pu avoir le temps d’immortaliser la drôle de scène. «En allant travailler le matin sur le campus, je suis tombée là-dessus. J’ai un autre collègue qui est passé au moment où le propriétaire de la voiture observait sa voiture se faire photographier… Il n’a pas voulu faire de commentaire sur comment elle est arrivée là…», a détaillé l’une des témoins.

Merci pour cette précision... qui s'impose!



Certains se réveillent frais comme LA rosée du matin, d'autre comme LE rosé de la veille! — Police Nationale 67 (@PoliceNat67) June 24, 2021

Bien évidemment, cette histoire à amusé la toile, dont l’image de la voiture a été relayée sur Twitter. L’Info Trafic Alsace n’a pas hésité non plus à rappeler «que le stationnement doit s’effectuer sur un emplacement prévu à cet effet», avant d'ajouter : «pas certain que la fontaine doive être considérée comme tel.».

La police nationale du Bas-Rhin n’a pas pu s’empêcher de répondre à cette perche lancée, en remerciant l’Info Trafic Alsace pour «cette précision qui s’impose». Et il faut croire que le commissariat du 67 semblait très inspiré par cette étonnante situation, puisqu’il complète : «certains se réveillent frais comme LA rosée du matin, d’autres comme LE rosé de la veille».