Les frites les plus chères du monde se dégustent pour 170 euros

Pour y manger il faudra y mettre le prix. Le restaurant Serendipity 3, basé à New York, propose la portion de frites la plus chère du monde : 200 dollars, soit 170 euros.

La préparation de ces frites justifie le prix exorbitant, reconnu par le Guiness Book. En effet, elles sont fabriquées à base de pommes de terre Chipperbec. Elles sont ensuite blanchies au champagne Dom Perignon et au vinaigre blanc de champagne venu des Ardennes.

Les frites sont ensuite plongées trois fois dans de la graisse d’oies élevées en liberté dans le Sud-Ouest de la France avant ensuite d’être relevées avec un sel de Guérande truffé et de l'huile de truffe. L’assiette est, pour terminer, saupoudrée de copeaux de truffes noires, de la raclette de gruyère à la truffe et de poudre d’or 23 carats.

Un record aussi pour le Hamburger

Si le menu met l’eau à la bouche, il faut néanmoins être patient pour goûter ces frites. Pour manger ce plat, il faut réserver huit à dix semaines à l’avance.

Hormis le prix de ces frites, le restaurant possède également les records pour le hamburger et la glace la plus chère du monde, avec respectivement 250 et 850 euros.