Vidéo : un requin sème la panique sur une plage espagnole

Des vacanciers ont eu une petite frayeur sur une plage de Benidorm (Espagne) ce 13 août. Alors qu'ils étaient tranquillement en train de se baigner, ils sont tombés nez à nez avec un requin.

L'animal mesurait plus de deux mètres. Il nageait très proche de la plage, comme on peut le voir sur ces vidéos postées sur les réseaux sociaux.

Tiburón en Benidorm ahora mismo. pic.twitter.com/Tw91DJLMbQ — Laneta Sola (@LanetaSola) August 12, 2021

Malgré son aspect impressionnant, l'animal était en fait inoffensif. Il était surtout désorienté. Par précaution, la plage a été fermée pour quelques heures. «Les requins bleus ne sont pas dangereux, mais comme tous les animaux sauvages, s'ils sont encerclés ou intimidés, ils peuvent se défendre», a justifié le spécialiste des requins Jaime Penades auprès du journal espagnol Publico.

Des secouristes de la Fondation Océanographique ont été contactés pour rediriger le requin vers des eaux plus profondes. Ils ont utilisé un filet spécial pour repêcher l'animal, et l'ont conduit en bateau jusqu'à une zone plus sécurisée.

Avant de le relâcher, ils ont vérifié que le requin ne présentait aucune plaie visible. Ils ont également réalisé une prise de sang sur l'animal. «Les résultats des analyses permettront de savoir pourquoi il s'est approché de la côte», détaille un communiqué de la Fondation. «C'est peut-être dû à un comportement reproducteur.»