Vidéo : elle prend l'ascenseur et oublie son chien en laisse à l'extérieur

Un chien n’a certainement pas dû comprendre ce qui lui arrivait, il y a quelques jours à Moscou, lorsque sa maîtresse s’est engouffrée dans un ascenseur en le laissant coincé de l’autre côté de la porte, quand elle s’est refermée.

Sur les images, publiées le 5 septembre, la dame entre dans la cabine et ne se rend pas compte que son animal n’a pas eu le temps de la suivre à l’intérieur. Lorsque l’ascenseur se met à grimper, le chien est alors projeté en l’air à cause de sa laisse, et vient se cogner plusieurs fois contre la porte.

Heureusement, il s’agissait d’une laisse à enrouleur, dont la longueur a permis d’éviter que la bête ne se retrouve complètement écrasée contre la porte quand la cabine montait. Il est également possible que celle-ci ce soit rompue. Toujours est-il que le chien s’en est bien tiré, profitant aussi de l’intervention d’un homme qui passait devant l’ascenseur et qui l’a libéré de son attache.

Montée jusqu’au seizième étage, la maîtresse est ensuite redescendue pour récupérer son pauvre animal.