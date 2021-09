Ce petit garçon fait sa photo de classe avec son masque car sa maman lui a dit «de ne jamais le retirer»

Après avoir insisté pour garder son masque lors de la photo de classe, ce jeune américain qui vit dans le Nevada, a suscité de vives réactions sur le réseau social Facebook.

«Je suis tellement fière qu'il ait tenu sa parole, mais j’aurais dû être plus claire sur mes règles ce jour-là», s’est exprimée la maman de Mason, le 20 septembre dernier. En effet, d’après le déroulement de la drôle de scène que Nicole Peoples a relaté, son fils semble être un enfant très obéissant.

Et pour cause, lorsque le photographe a souhaité immortaliser le moment, il a invité le petit garçon à retirer son masque pour prendre la photo. Mais celui-ci a répondu instinctivement : «Ma mère m’a dit de le garder tout le temps, à moins que je ne mange ou que je sois loin de tout le monde».

Face à ce premier refus, le photographe a alors tenté de rassurer Mason en lui assurant «qu’il était certain qu’il pouvait l’enlever pour la photo», ce à quoi le jeune garçon a expliqué que «sa mère lui avait sérieusement dit de s’assurer de bien le garder».

Le photographe s’est alors lancé dans une dernière tentative en demandant à l’écolier de retirer son masque «juste le temps de deux petites secondes». Mais l’enfant, qui avait fait une promesse à sa maman, a préféré la tenir. «Non merci, j’écoute toujours ma mère» a-t-il ainsi conclu.

Face à cet énième refus catégorique, le photographe n’a pas eu d’autre choix que de capituler. C’est ainsi que Mason a été photographié avec son masque pour sa photo portrait d’école.

Les internautes attendris

La mère de Mason n’imaginait certainement pas qu’en partageant la photo de son fils, les internautes seraient aussi nombreux à réagir. «Tu devrais être fière ! Ça doit être dur de tenir tête à un adulte mais il avait la confiance nécessaire pour défendre ce qu’il pensait être juste. Bon travail maman !», peut-on notamment lire.

D’autres internautes ont même demandé s'il était possible d’envoyer de l’argent ou des cadeaux à Mason pour le féliciter. Face à cette générosité, Nicole Peoples s’est donc décidée à lancer une cagnotte baptisée «J’écoute toujours ma maman», qui a déjà récolté 3.500 dollars, soit environ 2.900 euros. Un pécule destiné aux études de son fils.

«Mason et moi sommes ravis et impressionnés par tout cet amour que nous avons reçu pour sa photo. Il est tellement heureux de voir tant de gens fiers de lui et dire qu’il a fait un si bon travail !», écrit-t-elle.

Elle conclut en louant les qualités de Mason : «C’est un petit garçon si bon, bienveillant, attentionné, aimant, intelligent et serviable. Merci de lui avoir montré que son honnêteté et son intégrité feront une grande différence dans ce monde».