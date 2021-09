Un Irlandais reçoit son salaire en pièces de cinq centimes dans un seau

Un salaire pas comme les autres. Pour avoir réclamé sa paye avec insistance, un employé de restaurant a reçu un seau rempli de pièces de 5 centimes.

L'homme, qui travaillait dans un restaurant à Dublin (Irlande), insistait pour avoir son salaire depuis plusieurs semaines, avant de quitter son emploi. Selon l'Irish Central, il a alors été convoqué dans son établissement pour récupérer son bien.

Ce dernier a alors reçu un seau de 355 euros, uniquement en pièces de 5 centimes d'euros. Un salaire que l'ancien employé a immédiatement partagé sur les réseaux sociaux.«Si quelqu'un veut savoir ce que c'était que de travailler chez Alfie sur South William Street, sachez qu'après avoir couru après mon dernier salaire pendant des semaines, je l'ai finalement obtenu, mais dans un seau de pièces de 5 centimes», pouvait-on lire sur son compte Twitter.

If anyone wants to know what it was like to work in alfies on south william street just know after chasing my last pay for weeks I finally got it but in a bucket of 5c coins. pic.twitter.com/otKhikIU5q

— Rian Keogh (@rianjkeogh) September 14, 2021