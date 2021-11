Voici 5 couleurs de rose et leur signification

Les roses sont des fleurs que l’on offre en toute occasion, mais chaque couleur à son propre sens. Voici celles qui sont les plus emblématiques et leur signification.

La rose

Les roses de couleur rose sont symboles de tendresse et de gratitude. Ainsi, lorsqu’elles sont offertes c’est souvent en gage de sympathie. On l’offre à la personne que l’on aime, à des membres de sa famille ou bien encore pour exprimer sa gratitude envers quelqu’un.

La rose blanche

Les roses de couleur blanche symbolisent la pureté et l’innocence, elles représentent également l’amour véritable et durable. Elles sont souvent offertes afin de mettre à l’honneur un être cher ou une date importante dans un cours. Dans certaines cultures, le blanc est la couleur du deuil, la rose blanche est alors offerte en signe de respect et en témoignage d’amour pour le proche disparu.

La rose rouge

La rose rouge est le symbole de la passion et de l’amour. Depuis l’Antiquité, elle est associée à la déesse de l’amour dans les mythologies grecques et romaines. Les roses rouges s’offrent souvent à l’être aimé pour lui dévoiler ses sentiments ou encore lors d’un moment romantique à deux.

La rose jaune

On pense souvent que les roses se cantonnent à l’amour amoureux, mais elles peuvent également souligner les liens d’amitié. C’est le cas de la rose jaune qui fut longtemps associée à la jalousie avant de devenir le symbole de l’amitié et de la joie. On peut donc offrir des roses de couleur jaune au moment des anniversaires et des naissances ou tout simplement pour faire plaisir à un ami.

La rose orange

La rose orange est symbole de l’attirance et partage le caractère passionnel des roses rouges. Elle est parfaite pour exprimer son désir avec subtilité ou pour montrer sa passion.