Noël : un couple bat le record du monde du nombre de sapins

Pour certains, il est important de marquer le coup pour Noël. C’est le cas pour Thomas et Susanne Jeromin. Ce couple allemand vivant à Rinteln, en Basse-Saxe a battu le record mondial du nombre de sapins réunis au même endroit.

Les deux amoureux sont des habitués, puisqu’ils viennent de battre leur record pour la quatrième année consécutive. En tout, 444 sapins de Noël décorent leur maison.

German couple Thomas and Susanne Jeromin set a new world record for the most Christmas trees in one place. They set up 444 Christmas trees, decked with 10,000 Christmas balls and 300 strings of fairy lights, in their home pic.twitter.com/wzRuR00Ptd

