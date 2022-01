Investissement : les Lego «plus lucratifs» que le vin et l'or, selon une étude

Une étude de l'Ecole des hautes études en sciences économiques de Russie vient d’affirmer que l’investissement dans les Lego est devenu «plus lucratif» que le vin et l’or.

L’étude, qui a été relayée par The Guardian, affirme précisément que les placements dans les jeux de la célèbre marque de brique de construction seraient «plus lucratif que d’investir dans l’or, l’art ou le vin».

En effet, sur le marché de l’occasion, les amateurs et les collectionneurs s’arrachent les briques colorées à des prix très élevés.

Pour Victoria Dobrynskaya, professeure agrégée de finance à l'Université de Moscou, les éditions datant d'il y a 20 ou 30 ans «rendent nostalgiques les collectionneurs» et les prix sont nécessairement tirés vers le haut.

Selon l’étude, entre 1987 et 2015, les 2.322 lots de Lego qui ont été étudiés ont vu leur valeurs augmenter de 11%, en moyenne, chaque année. Pour Victoria Dobrynskaya, certains produits ont même rapporté une plus-value de plus de 600% par an.

Attention, tous les lots ne se valent pas. Seules les éditions limitées ou les versions collectors prennent une forte valeur. De plus, l’étude qui a été menée ne s’est intéressée qu’aux produits à l’emballage intact.

Alors, si vous possédez un des vaisseaux de la saga Star Wars ou une des répliques de monuments tels que le Taj Mahal, il est probable qu’un collectionneur vous le rachète à bon prix. De quoi bien débuter l’année 2022…