Suisse : il change de sexe pour toucher plus tôt sa retraite

Un habitant du canton de Lucerne, en Suisse, a choisi de changer de sexe à l’état civil pour toucher sa pension de retraite un an plus tôt.

C’est le média suisse Luzerner Zeitung qui a raconté cette anecdote insolite. 75 francs suisses, dix minutes d’entretien et une signature… Il n’en aura pas fallu davantage à cet homme pour devenir une femme aux yeux de la loi.

Depuis le 1er janvier 2022, la procédure pour déclarer un changement de sexe à l’état civil est en effet largement facilitée en Suisse.

A charge des agents de simplement vérifier «la capacité de discernement» de la personne qui en fait la demande.

Des abus possibles ?

Le Lucernais, connu pour ses «provocations», voulait toucher l’AVS (assurance-vieillesse et survivants) un an plus tôt. Cette pension est versée aux femmes à partir de 64 ans et aux hommes, dès 65 ans.

L’histoire a cependant permis de mettre en lumière un risque réel d’abus dans un pays où le service militaire, par exemple, n’est obligatoire que pour les hommes.

Les officiers d’état civil auraient reçu pour consigne, selon 20Minutes Suisse, de ne pas «rechercher activement» les abus.

Quant aux administrations, elles craindraient, selon plusieurs médias, d’être accusées de transphobie en cas d’excès de zèle.