Un homme meurt en ingurgitant l’équivalent de 200 tasses de café par erreur

Un Britannique de 29 ans est mort au Pays de Galles, le 5 janvier dernier, à la suite d’une surdose de caféine. L'homme aurait ainsi succombé après avoir bu l'équivalent de 200 tasses de café par erreur, selon le compte-rendu de l’enquête publié ce mercredi 2 mars.

La victime, un coach sportif qui souhaitait booster ses performances, avait en effet décidé d’utiliser une technique consistant à boire de la caféine à une certaine dose.

Sauf que ce dernier a mal pesé la quantité qu’il devait prendre.

Et, après avoir bu son shaker de café, Tom Mansfield a senti des douleurs à la poitrine et son cœur battre à un rythme beaucoup plus élevé qu'habituellement.

392 mg de caféine par litre de sang

Pire encore, pendant la nuit, de la mousse a commencé à sortir de sa bouche. Alors qu’il perdait connaissance, sa femme et ses voisins ont appelé une ambulance.

Après avoir tenté pendant 45 minutes de le réanimer, ce père de deux enfants a été déclaré mort à l’hôpital.

Selon l’enquête relayée par la BBC, il avait 392 mg de caféine par litre de sang soit l'équivalente de 200 tasses de café. Une erreur de dosage qui lui aura été fatale.