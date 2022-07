Océan Atlantique : de mystérieux trous «d'origine inconnue» découverts

Le 23 juillet dernier, une équipe de scientifiques chargée d'étudier la zone de fracture Charlie-Gibbs au nord des Açores a fait une étrange découverte à plus de 2.700 mètres de profondeur dans l'océan Atlantique. Ils ont observé une ligne parfaitement droite ponctuée très régulièrement de trous.

Une découverte qui interroge. Des chercheurs américains de l'Agence publique d'observation océanique et atmosphérique (NOAA) ont découvert au fond de l'océan Atlantique une ligne de trous parfaitement alignés. Pour l'heure, aucune explication n'a été donnée sur son origine.

Cette découverte fortuite a été faite lors de l'exploration «Voyage to the Ridge 2022» qui a pour objectif d'étudier la Crête Mid-Atlantique, la plus longue chaîne de montagne au monde (16.000 km).

Great ideas re: origin of mysterious holes seen at 2,540 m (1.6 mi) depth during #Okeanos Voyage to the Ridge 2022! This wasn't 1st time these were seen & while scientists aren't sure how holes formed, they suspect their origin is likely biological: https://t.co/yGpbuz7phP pic.twitter.com/dOuIjPlHX9

— NOAA Ocean Exploration (@oceanexplorer) July 27, 2022