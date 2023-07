Sous-marin disparu près du Titanic : un proche du patron d'OceanGate s'exprime sur le Titan

Un mois après l’implosion du Titan près de l’épave du Titanic, les causes de l’incident qui a couté la vie aux cinq passagers à bord demeurent, pour l’heure, inconnues. Néanmoins, un proche du PDG d’OceanGate a indiqué que le sous-marin était «un piège à souris pour milliardaires».

Les langues se délient. Alors que l’enquête se poursuit pour connaître les causes de l’implosion du Titan le 18 juin dernier près de l’épave du Titanic, entraînant la mort des cinq passagers à bord - y compris Stockton Rush, patron d’OceanGate -, Karl Stanley, un ami de ce dernier, s’est exprimé ce dimanche 16 juillet dans l’émission australienne 60 minutes sur les défaillances du sous-marin.

Considérant que le Titan était «un piège à souris pour milliardaires», Karl Stanley a accusé son ami Stockton Rush d’avoir délibérément mis en danger la vie des autres passagers lors de cette expédition. «Il risquait sa vie et celle de ses clients pour entrer dans l’histoire. Il est plus célèbre maintenant que pour n’importe quelle autre chose qu’il aurait pu faire», a-t-il dit.

Une défaillance technique déjà pointée du doigt ?

«Il est littéralement et figurativement sorti avec la plus grande implosion de l'histoire de l'humanité, et qui a été la dernière personne à assassiner deux milliardaires en même temps, et à les faire payer pour le privilège ?», s’est-il interrogé.

Toujours selon Karl Stanley, la pièce mécanique défaillante était «le tube en fibre de carbone». En 2019, lors d’une plongée d’essai du Titan au large des Bahamas, cet expert des sous-marins avait accompagné son ami et pilote du sous-marin à bord de l'engin. À l’époque, pendant les deux heures de descente à 12.000 pieds, Karl Stanley avait entendu «des bruits forts, semblables à des coups de feu toutes les trois ou quatre minutes».

«C'est un sacré bruit à entendre lorsqu'on se trouve aussi profond dans l'océan à bord d’un engin qui n'est descendu qu'une seule fois à une telle profondeur», a-t-il affirmé.

À la suite de ce «moment de panique», Karl Stanley avait alors averti Stockton Rush de ce bruit craignant une fissure de la coque du Titan. Visiblement, cet avertissement n’a pas été pris au sérieux par le patron d’OceanGate.