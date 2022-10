Un tableau de Mondrian accroché à l'envers depuis 77 ans

Une historienne de l’art a découvert qu’un tableau de Mondrian a été accroché à l’envers pendant 77 ans.

Une découverte surprenante. Les responsables du musée Kunstsammlung de Düsseldorf (Allemagne) ont découvert qu’un tableau du peintre néerlandais abstrait Piet Mondrian, New York City 1, réalisé en 1941, est accroché depuis 77 ans dans le mauvais sens. Piet Mondrian, né en 1872, est l’une des principales figures du mouvement artistique néerlandais appelé «De Stijl» («le style», en français), connu pour ses lignes horizontales et verticales et ses couleurs primaires.

Piet Mondrian's famous artwork ‘New York City I’ has been hanging upside down for the past 77 years, and no one knows how it came to be that way pic.twitter.com/KQFnxpltNZ — Reuters (@Reuters) October 28, 2022

«Sur une photo de 1944, j’ai vu que la toile était dans l’autre sens sur un chevalet. Ça m’a intrigué», a déclaré, ce samedi 29 octobre, dans une interview au quotidien allemand Süddeutsche Zeitung Susanne Meyer-Büser, la commissaire d’une grande rétrospective du peintre néerlandais. «Les rubans adhésifs sont déjà très lâches et ne tiennent qu’à un fil, a déclaré Susanne Meyer-Büser. Si on devait la retourner maintenant, la gravité la tirerait dans une autre direction. Et cette erreur fait désormais partie de l’histoire de l’œuvre», a-t-elle ajouté, lorsqu’il lui a été demandé si le tableau allait être retourné.

La peinture, composée de plusieurs traits rouges, jaunes et bleus se croisant en angles droits, a ensuite été exposée au Moma de New York «un an plus tard», dans le mauvais sens, selon l’historienne de l’art. Lorsqu'il a été transmis au musée de Düsseldorf en 1980, le tableau a été disposé de la même façon. L'erreur pourrait provenir du fait que «la peinture n'avait pas de signature», a expliqué la commissaire. Son sens a donc été déterminé par «le nom de l’artiste inscrit au dos du cadre par l’administrateur de la succession», lors de la mort de Mondrian, en 1944.