Argentine : un portrait géant de Lionel Messi dessiné dans un champ de maïs

Après sa victoire en Coupe du monde de football, l’Argentine ne cesse de rendre hommage à Lionel Messi. Le dernier en date, un dessin géant du visage du joueur argentin, réalisé par un fermier dans un champs de maïs.

Le statut d’icône de Lionel Messi dans son pays natal n’est plus à prouver. Après la victoire du septuple Ballon d’Or et de l’Argentine en finale de la Coupe du monde de football contre la France, les hommages pleuvent.

Après avoir été accueillis en héros dans leur pays natal, les joueurs de la sélection nationale ont été très chaleureusement remerciés par la foule et le peuple argentin. En particulier Lionel Messi, un des principaux artisans de la victoire finale de l’Argentine.

Très récemment, Charly Faricelli, un fermier de la région rurale de Ballesteros, à près de 500 kilomètres au nord-ouest de Buenos Aires, a tenu à rendre un hommage un peu particulier à Lionel Messi. En effet, il a dessiné sa tête en plein milieu de son champ de maïs. Le dessin, aussi grand que quatre terrains de football, est uniquement visible en son entier depuis le ciel.

Le visage de Lionel Messi dessiné dans 25 champs

Son auteur a confié à l’AFP qu’il avait prévu de rendre cet hommage à l’attaquant, quel que soit le résultat final de l’Argentine. «L’idée était de produire un hommage du monde agricole à Messi, qu’il gagne la Coupe du monde ou non, ce qu’il a fait, Dieu merci !» a expliqué l’agriculteur.

Ce dessin a été rendu possible grâce à une technique très spéciale. Contrairement aux autres dessins agricoles, celui-ci a été réalisé avec une plantation très concentrée de graines. Ce qui rend le dessin de plus en plus visible à mesure que le maïs pousse.

«Grâce aux progrès de la technologie, le tracteur sait exactement, au fur et à mesure, combien de graines il doit semer et à quel endroit» a confié Charly Faricelli. Il s’agit d’une technique qu’il a partagée avec d’autres fermiers, qu’il invite à réaliser eux aussi le dessin dans leurs champs.

Une invitation qui n'est pas restée lettre morte, puisqu'il y a au total 25 visages de Lionel Messi dans des champs de maïs, dans cinq provinces différentes.