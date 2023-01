Football : la finale du Mondial entre la France et l'Argentine bat un record mondial d'audience

La finale de la Coupe du monde entre la France et l’Argentine a battu un record d’audience pour une rencontre sportive, avec près de 1,5 milliard de téléspectateurs à travers le monde, a révélé, mercredi, la Fifa.

Il y avait du monde devant sa télévision pour la finale de la Coupe du monde. Beaucoup de monde. La confrontation entre la France et l’Argentine, qui a vu le sacre de l’Albiceleste (3-3, 4 tab 2), a réalisé un nouveau record d’audience pour une rencontre sportive, avec près de 1,5 milliard de téléspectateurs à travers le monde.

One month on from #Qatar2022





From 172 goals to 420,000 volunteer applications, we take a look back at the record-breaking numbers from the 22nd edition of the #FIFAWorldCup:

