Insolite : une passagère oublie ses Airpods dans l'avion et les piste jusqu'au domicile d'un employé

Après avoir traqué ses écouteurs oubliés dans un avion, une passagère s'est rendue au domicile d'un employé de l'aéroport pour les récupérer.

Une détermination qui en valait la peine. Une Américaine a réussi à retrouver ses écouteurs, qui s'étaient égarés lors d'un voyage. Comment ? En se rendant, grâce à un service de localisation, au domicile du présumé voleur, d'après une information rapportée par CNN.

En atterrissant à San Francisco Alisabeth Hayden, qui revenait d'un voyage à Tokyo, a oublié derrière elle sa veste où se trouvait ses Airpods, des écouteurs sans fil de la marque Apple.

Après s'être rendu compte de son oubli, la passagère a essayé de la récupérer elle-même mais on lui refusera l'accès à l'avion, avant de lui rapporter sa veste. Alors qu'elle avait déjà embarqué dans un second vol, elle s'est rendue compte que ses Airpods n'étaient plus dans la poche de sa veste.

récupéré grâce au service de localisation d'apple

L'Américaine a alors très vite utilisé l'application «Localiser», un service qui traque les appareils de la marque à la pomme. Elle s'est rendue compte que ses écouteurs étaient en mouvement, signifiant que quelqu'un les avait volés.

Pendant douze jours, la passagère va tenter de récupérer son bien, qui lui est indispensable pour être en contact avec son mari, déployé dans l'armée.

Malgré ses prises de contact avec la compagnie aérienne, United Airlines, aucune solution ne lui a été apportée. Elle a donc décidé d'engager un détective privé qui lui permettra d'identifier l'adresse d'un employé et de s'y rendre pour réclamer ses écouteurs.

D'après les informations de CNN, United Airlines a indiqué que la personne chez qui s'était rendue Alisabeth Hayden, n'était «pas un employé de la compagnie mais un sous-traitant» chargé d'embarquer de la nourriture dans les avions.

Une enquête va être ouverte par la police de San Francisco.