Voici les 10 avions de chasse les plus rapides au monde

La vitesse des avions de combat est un élément clé dans la maitrise de l’espace aérien, les limites sont donc sans cesse repoussées. Voici les modèles les plus rapides toujours en service.

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les différents constructeurs mettent tout en œuvre afin de créer des avions de chasse toujours plus performants, capables d’intervenir rapidement sur des zones sensibles.

Alors que la barre symbolique du mur du son a été franchi au début des années 1950, les compteurs de vitesse ont commencé s’affoler les décennies suivantes.

L' Eurofighter Typhoon : Mach 2 (2.470 km/h)

Il a été développé dans les années 1980 par un consortium regroupant l’Allemagne, l’Espagne, le Royaume-Uni et l’Italie. C’est un avion biréacteur, multi-rôle, et doté d'une aile delta. En service depuis 2004, il est décliné en version mono et biplace, l’appareil est toujours en production.

Le Su-57 : Mach 2

Avion de chasse furtif multi-rôle russe de cinquième génération. Ce chasseur polyvalent est équipé de deux turboréacteurs Saturn AL-41F1. Extrêmement maniable, il est toujours en production et utilisé pour la guerre en Ukraine.

Le F-16 Fighting Falcon : Mach 2.05

Lancé par l’américain General Dynamics dans les années 1970, cet appareil est capable de dépasser Mach 2. Entré en service en 1978, il n’est équipé que d’un seul turboréacteur. C’est l'avion de chasse le plus utilisé dans le monde. Selon FlightGlobal, quelque 2.282 avions étaient encore en service en 2020, soit 16 % de la flotte mondiale.

Le Chengdu J-10 : Mach 2.2

Le Chengdu J-10 est principalement conçu pour le combat air-air, mais il peut aussi effectuer des attaques au sol. Il est décliné en version monoplace pour le combat, et biplace pour l’entraînement.

Le Mirage 2000 : Mach 2.2+

Un cran au-dessus du J-10 en termes de vitesse, le Mirage 2000 a été conçu à la fin des années 1970 par Dassault Aviation. L’avion de chasse français multi-rôle de quatrième génération est entré en service au sein de l’armée française en 1984.

Le F-22 Raptor : Mach 2.25

Initialement conçu pour les combats aériens, il est également capable d’assurer des missions de soutien militaire au sol, d'attaque électronique ou encore de renseignement d’origine électromagnétique. Il a été interdit à l'exportation en raison notamment de sa technologie furtive. L’appareil est donc utilisé exclusivement par l’armée de l’air américaine.

Le MiG-29 : Mach 2.25

Le MiG-29 Fulcrum est un avion de suprématie aérienne soviétique conçu au début des années 1970 par Mikoyan-Gourevitch. Développé pour contrer de nouveaux chasseurs américains, il est entré en service dans l'armée de l'air soviétique en 1983. Il est le 5e avion de combat le plus utilisé dans le monde en 2020.

Le Su-27 : Mach 2.35

Sur le podium, l’appareil développé par le russe Soukhoi atteint Mach 2.35, 2 800 km/h à 3 000 m d’altitude. Principalement utilisé pour assurer la maîtrise de l'espace aérien, il sert d’abord dans l’armée soviétique et celles des pays alliés de l’URSS. Son prix à l'exportation est d'environ 35 millions de dollars américains par avion.

Le F-15 Eagle : Mach 2.5

Toujours plus rapide, le F-15 Eagle de McDonnell Douglas (aujourd'hui Boeing), est entré en service en 1976. Conçu à l’origine comme un pur avion de supériorité aérienne, il a une variante capable d'effectuer des frappes au sol. Il est toujours produit par Boeing et plus de 1.500 exemplaires ont été fabriqués.

Le MiG-31 : Mach 2.83 (3300 km/h)

Avion d'interception développé par Mikoyan-Gourevitch, il est l’avion de chasse encore utilisé le plus rapide du monde. Il est entré en service en 1981. Equipé de deux turboréacteurs Soloviev D-30, il affiche une vitesse de pointe hallucinante de Mach 2.83, plus de 3 300 km/h à 3 000 m d’altitude.