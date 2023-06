Elle lègue 8 millions d'euros à une petite commune des Alpes-Maritimes

Très attachée à sa commune de Roquefort-les-Pins dans les Alpes-Maritimes, une femme de 100 ans lui a fait un legs de 8 millions d’euros.

Un don particulièrement généreux. Romaine Carlès, une femme décédée l’année dernière à l’âge de 100 ans, a décidé de léguer toute sa fortune, soit 8 millions d’euros, à sa commune de Roquefort-les-Pins dans les Alpes-Maritimes. Une belle surprise qui permettra entre autres, de construire une école.

D’après les informations de Nice-matin, cet incroyable legs de plusieurs millions d’euros à la ville de Roquefort-les-Pins, était mentionné sur le testament d’une habitante, Romaine Carlès.

Décédée en 2022, la donneuse particulièrement généreuse originaire de cette petite commune de 7.600 habitants, était célibataire et sans enfant. Selon Michel Rossi, maire de la ville, les élus de la commune ont appris la nouvelle récemment.

Une testament rédigé 20 ans plus tôt

Et pour cause, il a fallu attendre un conseil municipal quelques jours auparavant pour que Michel Rossi puisse disposer de ce legs et ainsi faire respecter les dernières exigences testamentaires de la centenaire.

Outre la somme faramineuse de 7.956.335 euros léguée précisément, Romaine Carlès a voulu qu’une partie de cette somme soit versée au profit de la Société protectrice des animaux (SPA), soit 679.687 euros.

«Ce fut une réelle surprise, rien ne nous laissait penser à un legs et encore plus de cet ordre, le testament a été rédigé il y a 20 ans. Nous savions que la famille Carlès était très attachée à la commune et nous lui sommes très reconnaissants pour ce legs. Preuve de la confiance de cette administrée à la gestion municipale», a déclaré le maire à Nice-matin.

Pour le reste de la somme, Romaine Carlès a voulu qu’elle serve à construire soit une maison pour personnes handicapées, ou une école sur l’un des terrains qu’elle possédait. Son souhait sera ainsi exaucé puisque le maire cherchait justement à construire un établissement scolaire.

De plus, cette rentrée d’argent pourra aider à financer les projets en cours, comme le réaménagement de l’ancien bâtiment des Acacias pour en faire un centre culturel dédié à la pratique de tous les arts. Au total, le legs représente le budget annuel de la commune.