Déguisé en chien après avoir dépensé 13.000 euros, ce Japonais cartonne avec ses vidéos

Un Japonais surnommé Toco et qui dit avoir toujours rêvé d'être un animal cartonne sur les réseaux sociaux depuis la publication d'une vidéo de sa première sortie publique dans un costume de chien, où il part à la rencontre de passants et d'autres compagnons à quatre pattes.

C’est la sensation du moment sur les réseaux sociaux. Les vidéos de Toco, un chien de race colley, font des millions de vues sur YouTube depuis plusieurs jours. Car ce chien possède une particularité : il n’en est pas un.

Derrière ce pseudonyme, Toco, et son déguisement ultraréaliste, se cachent en effet un Japonais dont l’identité est inconnue. Sur sa dernière vidéo, le créateur de contenu a fait sa première apparition publique dans son costume. Une vidéo qui a engrangé plus de 4 millions de vues en l’espace de dix jours.

Un rêve d'enfant à 13.000 euros

Dans la vidéo publiée sur YouTube, on y aperçoit ainsi Toco en train de se rouler au sol ou donner la patte à une jeune femme. Alors que les chiens semblent effrayés par l’apparence de leur congénère, les passants paraissent, eux, surpris par le réalisme et le comportement de l’individu sous son costume de colley.

Ce déguisement au réalisme impressionnant a tout de même un coût : près de deux millions de yens, ce qui équivaut à près de 13.000 euros. Une somme importante pour celui qui a toujours rêvé de devenir un animal. «Je peux enfin réaliser un rêve que j'ai depuis que je suis tout petit : me transformer en chien et aller me promener dehors !», explique-t-il dans la description de ses vidéos publiées sur sa chaîne YouTube intitulée «Je veux être un animal».

«Je ne veux pas que mes loisirs soient connus»

Conçu sur mesure par l’entreprise japonaise Zeppet, spécialisée dans la production de costumes destinés au monde de la télévision, ce costume de colley aura nécessité près de quarante jours de travail. «Modelé d'après un colley, il reproduit l'apparence d'un vrai chien marchant sur quatre pattes», explique tout simplement un porte-parole de l’entreprise au média australien news.com.au.

Désormais populaire grâce à ses vidéos sous l’apparence d’un chien en train de jouer au frisbee ou faire de la calligraphie, le créateur de contenu aux 40.000 abonnés, souhaite conserver son identité cachée, comme il l’explique au Daily Mail.

«Je ne veux pas que mes loisirs soient connus, surtout par les personnes avec lesquelles je travaille. Les gens pensent que c’est bizarre de vouloir être un chien. C’est pour ça que je ne peux pas montrer mon visage», a-t-il déclaré, ajoutant que sa famille et ses amis étaient surpris par sa transformation en animal.