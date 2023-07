Etats-Unis : le chien de la Maison Blanche accusé d’avoir un comportement «trop agressif»

«Commander», un berger allemand et chien officiel de la Maison Blanche, est accusé d’avoir un comportement trop agressif, au point d’être impliqué dans au moins dix incidents. Il fait désormais l’objet d’une rééducation.

À la Maison Blanche, il n’y a pas que la politique de Joe Biden qui est pointée du doigt. En effet, «Commander», le jeune berger allemand du couple présidentiel, est accusé d’avoir un comportement belliqueux… voire trop agressif.

L’histoire a commencé peu après le résultat des élections américaines de 2020. À l’époque, le président américain Joe Biden et son épouse Jill, avaient emménagé à la Maison Blanche avec deux chiens, deux bergers allemands, Champ et Major. Après le décès de Champ, les Biden avaient présenté le nouveau membre de leur famille : Commander (Commandant en français : ndlr).

Biden’s dog Commander sent Secret Service officer to hospital, bit 6 others after replacing first pooch Major https://t.co/QIf0RYBpRi pic.twitter.com/C6m3NRlEP5

— New York Post (@nypost) July 25, 2023