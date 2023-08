Chine : accusé d'avoir déguisé un humain en ours, un zoo réagit à la polémique

Un zoo chinois de Hangzhou, en Chine, a été contraint de confirmer qu'un de ses ours était bel et bien un animal, après la publication sur Internet d'images de l'ursidé se tenant sur ses pattes arrière, comme un humain.

Un ours rapidement devenu viral sur Internet. Depuis quelques jours, la vidéo d’un ours se tenant debout sur ses deux pattes arrière et interagissant avec les visiteurs d’un zoo de Hangzhou (Chine) fait le buzz.

Un comportement et une apparence suspecte aux yeux de nombreux visiteurs, qui ont rapidement accusé le zoo de l’est de la Chine d’avoir déguisé un humain en ours.

A video of a "human-like" black #bear at #Hangzhou Zoo went viral! But the zoo staff denies it's a person in disguise—too hot to bear! #animal pic.twitter.com/47y9VzslYQ — Shanghai Daily (@shanghaidaily) July 31, 2023

Un ours malais en voie de disparition

Face à cette polémique grandissante, la direction du zoo de Hangzhou a décidé de réagir à travers un communiqué rédigé du point de vue de l'animal, qui est un ours malais femelle. «Apparemment, vous n'avez vraiment pas beaucoup de connaissances sur moi», raconte l’ours sur un ton humoristique.

«Le directeur du zoo m'a appelée hier soir après le travail, pour me demander si je ne flemmardais pas et si je n'avais pas trouvé une bête à deux pattes pour me remplacer (…). Donc je le répète encore une fois : je suis un ours malais ! Pas un ours brun !», explique la bête, surnommée Angela.

Petit ours originaire des forêts tropicales d’Asie du Sud-Est, l’ours malais possède une fourrure rase et luisante de couleur noir ou brun, avec un collier orangé. L’«ours des cocotiers», qui figure sur la liste des espèces vulnérables, peut mesurer jusqu’à 1,40m, ce qui en fait le plus petit ours du monde.