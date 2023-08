Hérault : sans le savoir, elle vit deux jours avec un python dans son appartement

Alexandra, une habitante de Grabels près de Montpellier (Hérault), a découvert dans la soirée du dimanche 13 août qu’un python se trouvait chez elle depuis deux jours sans qu’elle ne se doute de rien.

Il s’était caché sous une armoire. Dimanche dernier, les pompiers de Grabels près de Montpellier, dans l'Hérault, ont été alertés par Alexandra, une habitante du quartier de La Valsière, car un serpent se trouvait chez elle. L’animal a depuis été capturé et confié pour être soigné.

D’après Midi Libre, il était aux alentours de 19h lorsque la femme a trouvé ce reptile devant sa porte d’entrée. Elle a alors immédiatement contacté les pompiers pour qu’ils le récupèrent.

Alertée par son chat

«J’ai tout de suite compris que ce serpent était dans mon appartement depuis deux jours, car mon chat avait un comportement bizarre. Le serpent s’était calé sous mon armoire, puis s’est déplacé contre la porte d’entrée. J’ai eu très très peur», a témoigné Alexandra auprès de nos confrères.

Et pour cause, ce serpent, qui n’est autre qu’un python royal pouvant mesurer plus d’1m20 à l’âge adulte, a également eu une friction avec le chat de la propriétaire, le mordant. «Vous vous rendez compte ? J’ai dormi avec un python en liberté dans l’appartement pendant deux nuits sans le savoir !», s’est émue la femme.

Depuis, le serpent a été confié à SOS Reptiles, pour qu’il soit soigné. L’association a rappelé que les pythons royaux n’étaient pas dangereux pour l'homme et les animaux domestiques. Le chat devrait donc s’en remettre.