Voici les 5 rues les plus étonnantes du monde

À travers le monde, il existe de nombreuses rues plus originales les unes que les autres. En voici cinq particulièrement étonnantes qui valent un coup d’oeil.

Des États-Unis à la Thaïlande, en passant par l’Écosse, certaines rues émerveillent par leur particularité.

La rue Canusa, au Canada et aux Étas-Unis

© Google Street View

La particularité de la rue Canusa est qu’il suffit de la traverser pour se retrouver dans un autre pays. En effet, cette rue est coupée en deux dans le sens de la longueur. D'un côté le Vermont (États-Unis), de l'autre, le Québec (Canada).

La frontière entre les deux nations est marquée par une simple ligne jaune et quelques maisons.

Le nom de cette rue est d'ailleur la fusion entre «Can», l'abréviation de Canada, et «USA», l'acronyme des États-Unis.

Le marché ferroviaire de Maeklong, en Thaïlande

© Google Street View

Maeklong est à la fois une rue, un marché et… une voie ferrée. En effet, de nombreux vendeurs installent leurs étals sur cette rue. Ainsi lors du passage d’un train, ce dernier klaxonne pour avertir les vendeurs, qui rangent leurs auvents à une vitesse folle, et les clients qui s’écartent le plus possible.

Les trains ne passent qu’à quelques centimètres des installations et une fois qu'il est passé, le marché reprend son cours.

La Bubblegum Alley, aux États-Unis

© Google Street View

La Bubblegum Alley, située en Californie, porte bien son nom. Il s’agit tout simplement d’une ruelle où il est autorisé de coller des chewing-gums sur les murs. Cette pratique remonte aux années 1950, elle est tout à fait légale et elle est même encouragée.

La Avenida 9 de Julio, en Argentine

©LUIS ROBAYO / AFP

Cette avenue, située à Buenos Aires, est la plus grande du monde. Créée pour imiter l’avenue des Champs-Élysées (Paris), elle est composée de douze voies de circulation. Pour la traverser, les piétons doivent passer par deux à trois feux verts.

La construction de cette avenue, nommée en référence à la date du jour l’indépendance de l’Argentine, a commencé en 1930 et s’est terminée cinquante ans plus tard.

La Place Ebenezer, en Écosse

© Google Street View

Située dans la ville de Wick, au nord de l’Écosse, cette rue est l’inverse de la Avenida 9 de Julio puisque c’est la rue avec la plus petite longueur du monde.

La Place Ebenezer ne mesure que 2,06 m et ne possède qu’une seule adresse, le numéro 1, le bistro de l’hôtel Mackays.