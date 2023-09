TikTok : un employé d’aéroport révèle l’erreur qui peut entrainer la perte de vos bagages, la vidéo devient virale

Sur la plate-forme de vidéos TikTok, un employé de l'aéroport international d'Ontario (États-Unis) a révélé l’erreur que de nombreux voyageurs commettent, et qui est souvent à l’origine de la perte de leurs bagages.

Une erreur toute bête. Un employé d’un aéroport aux États-Unis a dévoilé quelle était l’erreur qui provoquait le plus souvent la perte de bagages, et elle vient souvent des voyageurs eux-mêmes.

Si on a tendance à mettre la faute sur les employés des aéroports, l’erreur qui provoque la perte de valises pourrait en réalité provenir de soi-même.

Une question d'étiquette

En effet, dans une vidéo TikTok devenue virale, un employé de l'aéroport international d'Ontario a révélé que laisser les étiquettes d’enregistrement de précédents voyages pouvait poser un problème.

«Si vous prenez un vol American Airlines, et qu'un mois plus tard vous volez avec la compagnie Southwest, et que vous avez laissé l'autocollant d'American Airlines, il y a des chances que l'ordinateur le scanne à la place du nouveau», a-t-il expliqué.

Lorsque vous vous enregistrez pour un vol ou que vous mettez une valise dans la soute de l’avion, vous devez passer par un guichet de l’aéroport. À ce moment-là, l’employé qui prend en charge votre valise lui colle un autocollant ou une étiquette qui permet d’acheminer le bagage au bon endroit.

Et souvent, on oublie de retirer ces vieilles étiquettes : «Ça dépend juste du chronométrage et de la présence ou non d'un employé pour surveiller le bon acheminement. À cause de ça, votre valise peut se retrouver dans le mauvais avion».

À l’heure actuelle, la vidéo a été vue plus de 467.000 de fois et a récolté plus de 20.000 «likes» et plus de 300 commentaires. Elle a également été enregistrée par 1.060 personnes dans leur dossier «favoris».